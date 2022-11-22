Так, нещодавно окупанти 9 днів тримали стоячи жінок у морському контейнері. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
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Звірства окупантів у Мелітополі
Нам вдалося поспілкуватися з нашими людьми, які вийшли з полону. Те, як поводилися з ними окупанти – це звірство,
– заявив мер.
За словами Федорова, є люди, які перебувають у полоні понад 8 місяців. А останніми місяцями росіяни навмисно привозять мобілізованих до місць, де утримують наших мешканців, щоб вони тренувалися бити цивільних на людях, які перебувають у полоні.
Міський голова також розповів, що полоненим українкам, які були у морському контейнері, не давали навіть сісти. Окрім цього, наших людей регулярно катують струмом.
Федоров підкреслив, що терор на окупованих територіях значно посилився через відсутність в окупантів успіхів на фронті.
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- З Мелітополя масово вивозять поранених офіцерів ФСБ після вибуху на заводі "Рефма".
- 3 листопада в південній частині Мелітополя було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.
- 21 листопада Іван Федоров повідомив про ліквідацію ще однієї російської бази біля Мелітополя.
- Також у Мелітополі повідомляють, що неодноразово бачили, як по місту пересувається техніка з трупами російської армії.
- Військовий експерт Олег Жданов розповів, як ЗСУ можуть звільнити Мелітополь. За його словами, якщо українська сторона переріже транспортну артерію, яка забезпечує південне угруповання Росії, то зможе тримати під вогневим контролем територію до 70 кілометрів від річки Дніпро. У цю зону входить і Мелітополь.
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