Так, нещодавно окупанти 9 днів тримали стоячи жінок у морському контейнері. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Зверніть увагу У Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Трухіна

Звірства окупантів у Мелітополі

Нам вдалося поспілкуватися з нашими людьми, які вийшли з полону. Те, як поводилися з ними окупанти – це звірство,

– заявив мер.

За словами Федорова, є люди, які перебувають у полоні понад 8 місяців. А останніми місяцями росіяни навмисно привозять мобілізованих до місць, де утримують наших мешканців, щоб вони тренувалися бити цивільних на людях, які перебувають у полоні.

Міський голова також розповів, що полоненим українкам, які були у морському контейнері, не давали навіть сісти. Окрім цього, наших людей регулярно катують струмом.

Федоров підкреслив, що терор на окупованих територіях значно посилився через відсутність в окупантів успіхів на фронті.

Що відбувається у Мелітополі: останні новини

Варте уваги – У Мелітополі прогримів вибух у дворі будинку колаборанта: дивіться відео