Они сразу же подвязывают под уголовное преступление. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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Коллаборанты россиянам не нужны
Казалось бы, коллаборанты согласились сотрудничать с оккупантами, но россияне просто так ничего не делают.
"Они заставляют написать заявление об отказе от гражданства Украины. Вы же понимаете, что это фактически статья и срок", – отмечает Жданов.
Однако захватчики непоколебимы. Даже перед изменниками, которые перешли на их сторону.
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Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Мелитополя. Они завезли в город своих судей и начали приговаривать наших людей к каким-нибудь заключенным. Например, россияне отдали "под суд" женщину, которая донатила на ВСУ. Городской голова Иван Федоров напомнил, что в Мелитополе вражеская армия обустроила 5 застенков для похищенных людей. Террор усиливается, поэтому мэр призвал покинуть оккупированные территории при первой же возможности. Один из реальных и безопасных маршрутов – через Крым.
- Войска государства-агрессора совершают жестокие зверства не только в отношении украинцев на оккупированных территориях, но и издеваются над своими же. Так, группа кадыровцев во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области изнасиловала российскую пропагандистку из телеканала НТВ и избили оператора.
- В то же время, защитники Украины продолжают напоминать, что врагу в нашей стране не место. Так, в Мелитопольском районе оккупантов ожидал теплый прием. Предварительно у агрессора стало меньше боекомплекта, техники, а также личного состава.