Вони одразу підв'язують під кримінальний злочин. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Колаборанти росіянам не потрібні

Здавалося б, колаборанти погодилися співпрацювати з окупантами, та росіяни просто так нічого не роблять.

"Вони змушують написати заяву про відмову від громадянства України. Ви ж розумієте, що це, фактично, стаття і термін", – відзначає Жданов.

Одначе загарбники непохитні. Навіть перед зрадниками, які перейшли на їхній бік.

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