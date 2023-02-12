Вони одразу підв'язують під кримінальний злочин. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
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Колаборанти росіянам не потрібні
Здавалося б, колаборанти погодилися співпрацювати з окупантами, та росіяни просто так нічого не роблять.
"Вони змушують написати заяву про відмову від громадянства України. Ви ж розумієте, що це, фактично, стаття і термін", – відзначає Жданов.
Одначе загарбники непохитні. Навіть перед зрадниками, які перейшли на їхній бік.
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Ситуація у Мелітополі: останні новини
- Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців Мелітополя. Вони завезли у місто своїх суддів й почали приговорювати наших людей до якихось ув'язнень. Наприклад, росіяни віддали "під суд" жінку, яка донатила на ЗСУ. Міський голова Іван Федоров нагадав, що в Мелітополі ворожа армія облаштувала 5 катівень для викрадених людей. Терор посилюється, тож мер закликав залишити окуповані території за першої ж можливості. Один з реальних та безпечних маршрутів – через Крим.
- Війська держави-агресорки чинять жорстокі звірства не лише щодо українців на окупованих територіях, але й знущаються зі своїх же. Так, до прикладу, група кадирівців у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зґвалтувала російську пропагандистку з телеканалу НТВ та побили оператора.
- Водночас захисники України продовжують нагадувати, що ворогові у нашій країні не місце. Так, у Мелітопольському районі на окупантів очікував теплий прийом. Попередньо, в агресора стало менше боєкомплекту, техніки, а також особового складу.