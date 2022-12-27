По состоянию на сегодняшний день говорится о десятках тысяч захватчиков, которые находятся на территории временно оккупированного Мелитополя. Об этом 24 каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Оккупанты наращивают силы в Мелитополе

На прошлой неделе жители Мелитополя сообщали об очередной партии мобилизованных, привезенных в оккупированный город. Кроме того, приехали и кадыровцы. Они взяли под контроль блокпосты на территории города и всего Мелитопольского района на пути в Васильевку.

Сегодня идет массовая ротация российских войск – с одного места они переезжают на другое. Они делают это для того, чтобы было непонятно, где они точно находятся. Полагают, что наши жители не будут владеть полноценной информацией,

– сказал Федоров.

К сожалению, сегодня количество российских захватчиков на этих территориях увеличивается. Поэтому пока о бегстве оккупантов или передвижении войск из Мелитополя точно не идет речь.

Украинцев не выпускают с оккупированных территорий

Мэр Мелитополя сообщил, что с увеличением в регионе количества захватчиков – увеличивается давление на местное население. Так, за последние три недели почти невозможно выехать из оккупированных населенных пунктов.

Основной пункт пропуска в городе Васильевка не функционирует. Российские оккупанты обещали, что с сегодняшнего дня там можно будет проходить пешком, но пока это невозможно – захватчики не впускают и не выпускают людей с оккупированных территорий.

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За медицинской помощью только в Крым, но там не лечат

"Также сегодня есть сложности с оказанием медицинской помощи, потому что российские военные используют все наши медицинские учреждения для усиления пребывания и лечения своих раненых – коллаборантов и оккупантов на территории города Мелитополь", – рассказал Федоров.

По его словам, ранее местные жители могли выехать на лечение в Запорожье, но сейчас единственный путь для них – это оккупированный полуостров Крым. Однако там украинцам очень сложно получить медицинскую помощь, поскольку для этого нужна страховка, которую можно оформить только на российский паспорт.

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В то же время паспорта, которые захватчики выдают на оккупированных территориях, в Крыму не принимают. Мол, это внутренний паспорт Запорожской области.

"Сегодня наши жители оказались в заложниках у врага – террориста России и террор усиливается", – подчеркнул городской голова Мелитополя.

Угрожают депортацией, если найдут гривны

К тому же, с 1 января россияне планируют полностью вывести из оборота украинскую гривну. Жители, имеющие сбережения в гривнах, пытаются купить как можно больше продуктов долгосрочного хранения, поскольку оккупанты угрожают депортацией в случае, если найдут украинскую валюту.

Россияне пугают наших жителей разными способами, а делают это по одной причине – даже после 10 месяцев наш город не сдается, люди оказывают сопротивление и ждут возвращения Вооруженных Сил Украины,

– подытожил Федоров.