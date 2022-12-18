Россияне готовят к уличным боям в Мелитополе: по городу расставляют "зубы дракона"

На оккупированных территориях оккупанты пытаются строить оборонительные сооружения, чтобы укрепить позиции. В частности, в Мелитополе на Запорожье местные прямо-таки на улицах заметили российские "зубы дракона".

Эксперты предполагают, что контрнаступление ВСУ на Мелитополь и другие оккупированные районы Запорожской области не за горами. В то же время, мэр населенного пункта Иван Федоров отмечает, что это понимают сами российские захватчики и, вероятно, даже готовятся к уличным боям в самом городе.

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Бетонные конусы по всему Мелитополю.

По словам Федорова, российские военные предчувствуют, что скоро им придет конец, однако изо всех сил пытаются укрепить оборонительные позиции.

Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя россияне расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю захватчики настолько почувствовали запах "жареного" и уже готовятся к уличным боям.

– написал городской голова.

Кроме того, он отметил, что в "лучших традициях" России свои фортификационные сооружения, также известные как "зубы дракона", оккупанты расставляют ближе к гражданским. То есть среди центральных улиц и жилых кварталов.

Что такое "зубы дракона" Это бетонные комплексы. Их используют как противотанковые невзрывные заграждения, однако эффективность их достаточно сомнительна.

Как утверждает Федоров, опыт других деоккупированных городов Украины свидетельствует, что кафирам ничто не поможет сдержать украинскую армию. Тако следует сказать, что "зубы дракона" он назвал "бетонным лего", которое никак не улучшит ситуацию захватчиков на поле боя.

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Помогут ли оборонные траншеи России

Не так давно американские журналисты из издания The New York Times анализировали, помогут ли оккупантам окопы, "зубы дракона" и другие оборонные укрепления. Как утверждают эксперты, теоретически укрепления могли бы замедлить украинскую армию, однако они эффективны только при правильном укомплектовании.

То есть россияне, конечно, пытаются как-то закрепиться на захваченных территориях, однако не факт, что им помогут "зубы дракона" или что-то другое. В то же время следует сказать, что в СМИ показали, как выглядят эти укрепления на спутниковых снимках.