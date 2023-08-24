Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что Вооруженным Силам Украины до Токмака осталось около 20 километров, а до Мелитополя – 50 километров.

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Пора убегать

К сожалению, в этом году жители оккупированных территорий не могут публично праздновать День Независимости, но они ждут освобождения и настоящей независимости от россиян. Сейчас врага больше всего триггерит в Токмаке, ведь на днях над поселком Работино был поднят украинский флаг.

У российских захватчиков, находящихся в Токмаке, паника, потому что уже в 20 километрах Силы обороны. У россиян действительно "праздник" Дня Независимости. Они отдают себе отчет, что скоро придется бежать с украинской земли.

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Принудительный возврат из эвакуации

Днем 23 августа ГУР сообщило о ликвидации одного из мощнейших комплексов ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму. Также праздничный "хлопок" посетил Токмак, который сейчас стал фронтовым городом. Туда россияне стащили огромное количество войск. Их разместили в частных домах, квартирах и промышленных предприятиях.

Продолжилось это сегодня утром. Я уверен, что в ближайшие дни мы будем видеть и слышать сверхмощный и частый "хлопок", ведь наши героические военные уже видят Токмак и врагов, спрятавшихся за спинами гражданских жителей,

– отметил Федоров.

Напомним, что 10 мая гауляйтер Евгений Балицкий объявил эвакуацию из 18 населенных пунктов, расположенных возле линии фронта на территории временно оккупированной Запорожской области. Тогда россияне говорили, что будут "эвакуировать" людей в Бердянск, Крым и т.д. Однако 23 августа враг Украины Балицкий объявил о возвращении всех "эвакуированных".

"Российские захватчики понимают, что линия фронта приближается и таким образом хотят спрятать своих солдат за спинами украинцев. Когда 47-я бригада освобождала Работино, то местные жители радостно приветствовали украинских защитников. Так же будет и в Токмаке, и в Мелитополе, и остальных населенных пунктах", – отметил городской голова Мелитополя.

Освобождение Работиного: коротко