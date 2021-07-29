Об этом заявил политолог Олег Саакян. Как только из "Голоса" ушел Святослав Вакарчук, который "цементировал" партию, сразу произошел раскол политсилы почти на 2 равные части.

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Единство "слуг народа" зависит от Зеленского

По словам Саакяна, схожая ситуация и в "Слуге народа", где фракцию "цементирует" Владимир Зеленский. Единство этой политсилы в значительной степени зависит от его рейтингов.

Эта ситуация может быть типичной для "слуг народа" в будущем, поскольку там та же проблема,

– предположил политолог.

Раскол "Голоса" не стал неожиданностью

По словам Саакяна, для значительной части общества, которая поддерживала "Голос", раскол политсилы не стал неожиданностью. С самого начала ее члены четко делились на 2 категории.

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Как рассказал политолог, одна часть политсилы шла в политику с циничными и прагматичными расчетами. Для них партия была инструментом реализации собственных амбиций. В то же время вторая часть партийцев шла в демократическую партию, чтобы ее развивать.

Саакян отметил, что сейчас все дошло до своего логического завершения. Однако эта история станет для избирателей подтверждением того, что не стоит очаровываться громкими фамилиями, а необходимо подходить к собственному выбору более рационально.

Саакян рассказал о расколе "Голоса": смотрите видео

Что этому предшествовало