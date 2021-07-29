Про це заявив політолог Олег Саакян. Як тільки з "Голосу" пішов Святослав Вакарчук, який "цементував" партію, одразу стався розкол політсили майже на 2 рівні частини.

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Єдність "слуг народу" залежить від Зеленського

За словами Саакяна, наразі схожою є ситуація й у "Слузі народу", де фракцію "цементує" Володимир Зеленський. Єдність цієї політсили значною мірою залежить від його рейтингів.

Ця ситуація може бути типовою для "слуг народу" в майбутньому, оскільки там та сама проблема,

– припустив політолог.

Розкол "Голосу" не став несподіванкою

За словами Саакяна, для значної частини суспільства, яка підтримувала "Голос", розкол політсили не став несподіванкою. Ще з самого початку її члени чітко ділилися на 2 категорії.

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Як розповів політолог, одна частина політсили йшла в політику з цинічними й прагматичними розрахунками. Для них партія була інструментом реалізації власних амбіцій. Водночас друга частина партійців йшла в демократичну партію, щоб її розбудовувати.

Саакян зауважив, що зараз усе дійшло до свого логічного завершення. Однак ця історія стане для виборців підтвердженням того, що не варто зачаровуватися гучними прізвищами, а необхідно підходити до власного вибору більш раціонально.

Саакян розповів про розкол "Голосу": дивіться відео

Що цьому передувало