Про це заявив політолог Олег Саакян. Як тільки з "Голосу" пішов Святослав Вакарчук, який "цементував" партію, одразу стався розкол політсили майже на 2 рівні частини.
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Єдність "слуг народу" залежить від Зеленського
За словами Саакяна, наразі схожою є ситуація й у "Слузі народу", де фракцію "цементує" Володимир Зеленський. Єдність цієї політсили значною мірою залежить від його рейтингів.
Ця ситуація може бути типовою для "слуг народу" в майбутньому, оскільки там та сама проблема,
– припустив політолог.
Розкол "Голосу" не став несподіванкою
За словами Саакяна, для значної частини суспільства, яка підтримувала "Голос", розкол політсили не став несподіванкою. Ще з самого початку її члени чітко ділилися на 2 категорії.
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Як розповів політолог, одна частина політсили йшла в політику з цинічними й прагматичними розрахунками. Для них партія була інструментом реалізації власних амбіцій. Водночас друга частина партійців йшла в демократичну партію, щоб її розбудовувати.
Саакян зауважив, що зараз усе дійшло до свого логічного завершення. Однак ця історія стане для виборців підтвердженням того, що не варто зачаровуватися гучними прізвищами, а необхідно підходити до власного вибору більш раціонально.
Саакян розповів про розкол "Голосу": дивіться відео
Що цьому передувало
- Низка депутатів у липні оголосили про вихід з партії "Голос". Раніше вони утворили у Верховній Раді об'єднання "Справедливість".
- Вже 29 стало відомо про вихід з партії 7 нардепів. Зокрема, це: Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Роман Лозинський та Володимир Цабаль.
- Депутати, які заявили про вихід з партії, головною причиною назвали політику Кіри Рудик.