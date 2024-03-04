Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что украинским силам трудно закрепиться в этих населенных пунктах, ведь они не были приспособлены для обороны. В то же время враг наносит по ним сокрушительные удары КАБами.

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Укрепления строятся

Эти села расположены в низине, а это – неудобная позиция. Авдеевка находится на тактической высоте, и поэтому была очень удобной для обороны. Однако, как отметил Попович, из-за ряда факторов произошло так, что нам пришлось ее оставить.

Из-за того, что Авдеевка была основным укрепрайоном ВСУ, населенные пункты западнее города не имели таких же мощных фортификационных сооружений.

Сейчас эти укрепления позиций строятся, однако это трудно делать под огневым воздействием противника,

– отметил военный обозреватель.

В то же время ВСУ помешали плану россиян "на плечах" наших войск далеко продвинуться от Авдеевки. Сейчас ситуация на этом направлении стабилизирована и наступление оккупантов приостановлено.

"Хотя трудно сказать, остановлено ли оно вообще, потому что враг накапливает резервы, и наступательный потенциал российской армии пока сохраняется", – подчеркнул Попович.

Очень трудно оборонять

Военный обозреватель заметил, что хотя российская пропаганда рассказывает о том, что якобы занимает населенные пункты западнее Авдеевки, однако это не соответствует действительности. Если враг и находится в них, то лишь частично и не способен закрепиться на позициях на этом направлении.

Обратите внимание! За последнюю неделю оккупанты прорвались в Орловку и продвинулись вглубь. Однако полностью этот населенный пункт не контролируют. Кроме того, россияне оказывают давление на населенный пункт Тоненькое и не теряют попытки прорваться в него.

Украинским силам очень трудно оборонять Тоненькое, Орловку. Россияне сейчас ровняют с землей эти населенные пункты КАБами. Соответственно нельзя исключать, что украинским силам придется отходить оттуда,

– предположил военный обозреватель.

В таком случае, по мнению Дениса Поповича, возможно лучше было бы выиграть время для того, чтобы построить оборонительные линии еще западнее Авдеевки, где местность более приспособлена для этого.

Какова ситуация на Авдеевском направлении