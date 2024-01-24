Офицер 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Киев 24 рассказал, что атаки россиян на Авдеевку отражены. Он подчеркнул, что за прошедшую неделю их было более 200.
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Наши военные держатся
Цехоцкий отметил, что по количеству и интенсивности атак можно понять, что враг пытается выполнить те задачи, которые перед ним поставило руководство.
Все подразделения наши на местах. Наши военные держатся невероятными усилиями,
– сказал он.
Наши защитники прилагают титанические усилия для того, чтобы держать оборону на Авдеевском направлении.
В Авдеевке нет диверсионных групп
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш во включении в "УП Live" рассказал, что никаких диверсионных групп в Авдеевке нет. В то же время штурмы продолжаются.
Сейчас на этом направлении они просто штурмуют. Уже речь не идет о ДРГ, это штурмовые действия…
– сказал он.
Диверсионные группы пытались заходить в первые две – три недели в Авдеевку. Барабаш отметил, что серьезного ущерба они не нанесли, ведь зайти непосредственно в город так и не смогли.
Ситуация на фронте
- В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего за минувшие сутки враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" наши защитники отбили атаку врага возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
- На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. На Авдеевском направлении враг до сих пор пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.