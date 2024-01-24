Офіцер 59-ї ОМПБр їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький у етері Київ 24 розповів, що атаки росіян на Авдіївку відбито. Він наголосив, що за минулий тиждень їх було понад 200.
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Наші військові тримаються
Цеховський зазначив, що по кількості та інтенсивності атак можна зрозуміти, що ворог намагається виконати ті задачі, які перед ним поставило керівництво.
Всі підрозділи наші на місцях. Наші військові тримаються неймовірними зусиллями,
– сказав він.
Наші захисники докладають титанічних зусиль для того, аби тримати оборону на Авдіївському напрямку.
У Авдіївці немає диверсійних груп
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у включенні в "УП Live" розповів, що жодних диверсійних груп у Авдіївці немає. Водночас штурми тривають.
Зараз на цьому напрямУ Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.ку вони просто штурмують. Вже не йдеться про ДРГ, це штурмові дії…
– сказав він.
Диверсійні групи намагались заходити у перші два – три тижні у Авдіївку. Барабаш зазначив, що серйозної шкоди вони не завдали, адже зайти безпосередньо в місто так і не змогли.
Ситуація на фронті
- У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" наші захисники відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог досі намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.