Лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон рассказал 24 Каналу, что враг начал применять новую тактику

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"Недавно враг прибег к относительно новой тактике. Минируют бронированные машины или военных и посылают их в сторону наших позиций", – поделился Конон.

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Кроме того, россияне активно применяют все имеющееся оружие: артиллерию, бронетехнику, управляемые авиабомбы, кассетные и термобарические боеприпасы.

Силы обороны отвечают точными ударами

"Наши подразделения прочно стоят на позициях и отражают все это нашествие, которое на них прет. Еще и отвечаем ударами, которые наносят большие потери", – подчеркнул Конон.

Украинские военные наносят эффективные удары, потому что работают точечно. Именно поэтому личный состав неприятеля долго здесь не живет. Интервал жизни российских оккупантов на Бахмутском направлении – от трех до семи дней. Затем они преимущественно отправляются на "концерт к Кобзону".

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