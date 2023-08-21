Лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон рассказал 24 Каналу, что враг начал применять новую тактику
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"Недавно враг прибег к относительно новой тактике. Минируют бронированные машины или военных и посылают их в сторону наших позиций", – поделился Конон.
Что делают российские оккупанты на Бахмутском направлении: смотрите видео 24 Канала
Кроме того, россияне активно применяют все имеющееся оружие: артиллерию, бронетехнику, управляемые авиабомбы, кассетные и термобарические боеприпасы.
Силы обороны отвечают точными ударами
"Наши подразделения прочно стоят на позициях и отражают все это нашествие, которое на них прет. Еще и отвечаем ударами, которые наносят большие потери", – подчеркнул Конон.
Украинские военные наносят эффективные удары, потому что работают точечно. Именно поэтому личный состав неприятеля долго здесь не живет. Интервал жизни российских оккупантов на Бахмутском направлении – от трех до семи дней. Затем они преимущественно отправляются на "концерт к Кобзону".
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться на южном фланге Бахмута. В течение прошлой недели удалось освободить еще три квадратных километра недалеко от города.
- Ранее заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый рассказал, как защитники применяют на этом направлении кассетные боеприпасы. По его словам, эти снаряды хорошо вписались в "ансамбль".
- Бойцы из третьей штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом. В результате успешной атаки у врага было более 20 убитых и раненых.