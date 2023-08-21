Лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон розповів 24 Каналу, що ворог почав застосовувати нову тактику.
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"Нещодавно ворог вдався до відносно нової тактики. Мінують броньовані машини або військових і посилають їх у бік наших позицій", – поділився Конон.
Що роблять російські окупанти на Бахмутському напрямку: дивіться відео 24 Каналу
Крім того, росіяни активно застосовують всю зброю, що мають: артилерію, бронетехніку, керовані авіабомби, касетні та термобаричні боєприпаси.
Сили оборони відповідають влучними ударами
"Наші підрозділи міцно стоять на позиціях і відбивають усю цю навалу, яка на них пре. Ще й відповідаємо ударами, які завдають великих втрат", – наголосив Конон.
Українські військові завдають ефективних ударів, бо працюють точково. Саме тому особовий склад ворога довго тут не живе. Інтервал життя російських окупантів на Бахмутському напрямку – від трьох до семи днів. Потім вони переважно відправляються на "концерт до Кобзона".
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися на південному фланзі Бахмута. Протягом минулого тижня вдалося звільнити ще три квадратні кілометри неподалік міста.
- Раніше заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий розповів, як захисники застосовують на цьому напрямку касетні боєприпаси. За його словами, ці снаряди гарно вписались в "ансамбль".
- Бійці з третьої штурмової бригади показали, як знищують окупантів під Бахмутом. Унаслідок успішної атаки у ворога було понад 20 убитих і поранених.