Лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон розповів 24 Каналу, що ворог почав застосовувати нову тактику.

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"Нещодавно ворог вдався до відносно нової тактики. Мінують броньовані машини або військових і посилають їх у бік наших позицій", – поділився Конон.

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Крім того, росіяни активно застосовують всю зброю, що мають: артилерію, бронетехніку, керовані авіабомби, касетні та термобаричні боєприпаси.

Сили оборони відповідають влучними ударами

"Наші підрозділи міцно стоять на позиціях і відбивають усю цю навалу, яка на них пре. Ще й відповідаємо ударами, які завдають великих втрат", – наголосив Конон.

Українські військові завдають ефективних ударів, бо працюють точково. Саме тому особовий склад ворога довго тут не живе. Інтервал життя російських окупантів на Бахмутському напрямку – від трьох до семи днів. Потім вони переважно відправляються на "концерт до Кобзона".

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