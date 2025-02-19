Сегодня этот участок считается одним из самых защищенных, но к "сюрпризам" нужно быть готовыми в любой момент. Сколько воздушных целей может зафиксировать за ночь оператор РЛС и как стал пограничником 60-летний учитель физкультуры – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UА".

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Сколько целей обнаружили за одну ночь

Из поселка Страхолесье, что на Киевщине, до белорусских соседей – несколько десятков километров по Днепру. Пограничники патрулируют речной участок постоянно. Впрочем, с наступлением темноты опасность возрастает. И она – с неба.

Нагрузка именно на огневую группу, тревоги сейчас затяжные, в случае прямой видимости "Шахедов" – открывают огонь и круглосуточно ведут наблюдение с помощью радиолокационной станции,

– рассказал начальник отделения инспекторов пограничной службы Даниил Филин.

В свои 35 Юрию Лютому пришлось сменить гражданскую одежду на военную форму. Теперь он – оператор радиолокационной станции. И хотя начинать все с нуля не так уж и просто, говорит, что службой доволен.

"Когда настала моя очередь – я пошел. Не прятался и дня. Я никогда не служил, у меня не было понимания службы, ничего, мне просто повезло попасть в пограничники", – сказал оператор РЛС Юрий Лютый.

По словам пограничников, скучать им некогда. В последнее время воздушные цели роятся здесь постоянно.

Именно здесь – каждую ночь. Каждую ночь они летают. За 3 – 4 месяца чем дальше, тем их больше. У меня абсолютный рекорд 25 обнаруженных целей за одну ночь,

– добавил Юрий Лютый.

Сегодня на границе относительно спокойно. Однако ситуация может измениться в любой момент. Чтобы не терять времени, военные совершенствуют защитные сооружения и тренируются.

"Самосовершенствуемся, проводим обучение, учимся с военнослужащими. Наращиваем инженерные заграждения, создаем условия для пограничных нарядов, чтобы облегчить им службу", – отметил начальник пограничной заставы Александр Сиренко.

Готовы к отражению любых атак

К сожалению, к военной реальности не могут привыкнуть дикие животные. Они часто попадают во взрывные ловушки, расставленные для "нежелательных гостей".

Лось зашел, наступил на мину. Мы услышали, но это было очень далеко ... уже когда мы снялись с дежурства, нам сказали, что действительно это лось,

– вспомнил пограничник "Джокер".

Начальник пограничной заставы Александр Сиренко убеждает, что сейчас главная задача руководства ГПСУ не допустить повторного прорыва государственной границы со стороны Беларуси. Пограничники готовы на 100% для отражения нападения со смежной стороны. Для этого есть все необходимые силы и средства.

Пошел служить, чтобы уберечь сыновей

На этот участок пограничник Эдуард Войтенко попал за 105 дней до своего 60-летия. В прошлом учитель физкультуры Эдуард Федорович знал, что такое война еще со времен АТО. Именно поэтому мобилизовался в родной отряд в первый день полномасштабного вторжения. Надеялся, что так война обойдет сыновей.

Во время войны это не прошло, потому что старший пошел позади меня сразу. Через пол дня меня догнал. Не послушал. Так воспитал.,

– рассказал Эдуард Войтенко.

Побратимы воспринимают его как отца, а сам Эдуард Федорович отметил, что в общении с молодежью очень важна дружба и доверие. В этом ему изрядно помогает педагогический опыт.

"Все люди – это те же дети. Только те взрослые, а те еще маленькие. Срочникам всегда всем говорил, что мечтаю отдать вас родителям, мамам, девушкам, родственникам, чтобы вы все живы здоровы вернулись. Слава Богу ... всех передал", – сказал пограничник Эдуард Войтенко.

Сосед по ту сторону границы известен своим лицемерием и коварством. Но пограничники уверяют, что в случае угрозы ответ будет адекватным. И почему Украина непременно должна победить – тоже знают точно. Все они в один голос убеждают, что Бог и справедливость на нашей стороне, потому что это наша земля.