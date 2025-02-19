Сьогодні ця ділянка вважається однією з найбільш захищених, але до "сюрпризів" потрібно бути готовими будь-якої миті. Тож, скільки повітряних цілей може зафіксувати за ніч оператор РЛС та як став прикордонником 60-річний учитель фізкультури – розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UА".

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Скільки цілей виявили за одну ніч

З селища Страхолісся, що на Київщині, до білоруських сусідів – кількадесят кілометрів по Дніпру. Прикордонники патрулюють річкову ділянку постійно. Утім, з настанням темряви небезпека зростає. І вона – з неба.

Навантаження саме на вогневу групу, тривоги зараз затяжні, у випадку прямої видимості "Шахедів" – відкривають вогонь та цілодобово ведуть спостереження за допомогою радіолокаційної станції,

– розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби Данило Філін.

У свої 35 Юрію Лютому довелося змінити цивільний одяг на військову форму. Тепер він – оператор радіолокаційної станції. І хоча починати все з нуля не так вже й просто, каже, що службою задоволений.

"Коли настала моя черга – я пішов. Не ховався і дня. Я ніколи не служив, у мене не було розуміння служби, нічого, мені просто пощастило потрапити у прикордонники", – сказав оператор РЛС Юрій Лютий.

За словами прикордонників, нудьгувати їм ніколи. Останнім часом повітряні цілі рояться тут постійно.

Саме тут – кожної ночі. Кожну ніч вони літають. За 3 – 4 місяці чим далі, тим їх більше. У мене абсолютний рекорд 25 виявлених цілей за одну ніч,

– додав Юрій Лютий.

Сьогодні на кордоні відносно спокійно. Проте ситуація може змінитися будь-якої миті. Аби не гаяти часу, військові вдосконалюють захисні споруди та тренуються.

"Самовдосконалюємось, проводимо навчання, вчимося з військовослужбовцями. Нарощуємо інженерні загородження, створюємо умови для прикордонних нарядів, щоб полегшити їм службу", – зауважив начальник прикордонної застави Олександр Сіренко.

Готові до відбиття будь-яких атак

На жаль, до воєнної реальності не можуть звикнути дикі тварини. Вони часто потрапляють у вибухові пастки, розставлені для "небажаних гостей".

Лось зайшов, наступив на міну. Ми почули, але це було дуже далеко…вже коли ми знялися з чергування, нам сказали, що дійсно це лось,

– пригадав прикордонник "Джокер".

Начальник прикордонної застави Олександр Сіренко переконує, що зараз головне завдання керівництва ДПСУ не допустити повторного прориву державного кордону з боку Білорусі. Прикордонники готові на 100% для відбиття нападу з суміжної сторони. Для цього є всі потрібні сили та засоби.

Пішов служити, щоб вберегти синів

На цю ділянку прикордонник Едуард Войтенко потрапив за 105 днів до свого 60-річчя. У минулому вчитель фізкультури Едуард Федорович знав, що таке війна ще з часів АТО. Саме тому мобілізувався до рідного загону в перший день повномасштабного вторгнення. Сподівався, що так війна омине синів.

Під час війни це не пройшло, тому що старший пішов позаду мене одразу. Через пів дня мене догнав. Не послухав. Так виховав..,

– розповів Едуард Войтенко.

Побратими сприймають його як батька, а сам Едуард Федорович наголосив, що у спілкуванні з молоддю дуже важлива дружба та довіра. У цьому йому неабияк допомагає педагогічний досвід.

"Всі люди – це ті самі діти. Тільки ті дорослі, а ті ще малі. Строковикам завжди всім казав, що маю мрію віддати вас батькам, мамам, дівчатам, родичам, щоб ви всі живі здорові вернулись. Слава Богу…всіх передав", – сказав прикордонник Едуард Войтенко.

Сусід по той бік кордону відомий своїм лицемірством та підступністю. Але прикордонники запевняють, що у разі загрози відповідь буде адекватною. І чому Україна неодмінно має перемогти – теж знають точно. Всі вони в один голос переконують, що Бог і справедливість на нашій стороні, бо це наша земля.