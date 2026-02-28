МИД обратилось с важным заявлением к украинцам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
- МИД Украины призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
- Украинцам, которые находятся в этих странах, рекомендуют соблюдать меры безопасности, иметь при себе документы, избегать мест массового скопления людей и знать расположение ближайших укрытий.
Из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозы атак Министерство иностранных дел обратилось к украинцам. Там призвали воздержаться от поездок в Израиль и Иран.
Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД Украины.
Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке
Что делать украинцам, которые на Ближнем Востоке?
МИД призвал всех граждан Украины, которые сейчас находятся в странах Ближнего Востока, быть бдительными, следить за сообщениями местных компетентных органов и неуклонно соблюдать меры безопасности.
Обязательно в любых случаях иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Украинцам, которые находятся на территории Израиля, рекомендуют:
- неукоснительно следовать указаниям Командования тыла Израиля;
- постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Государстве Израиль;
- минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей;
- заблаговременно выяснить расположение ближайших укрытий.
Обратите внимание! В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь на:
– горячую линию Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: consul_il@mfa.gov.ua,
– горячую линию Посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: emb_ir@mfa.gov.ua,
– круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1588, email: cons_or@mfa.gov.ua.
Безопасность граждан Украины остается нашим безусловным приоритетом,
– отметили в МИД.
Напомним, что украинцев призвали покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью еще в начале января.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Утром 28 февраля в Иране прогремели взрывы. Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану. Также были атакованы объекты "Хезболлы" в Ливане.
Впоследствии Дональд Трамп объявил, что начал масштабную операцию против Ирана. Ее Штаты осуществляют вместе с Израилем. Подготовка длилась несколько месяцев.
В ответ Иран нанес удары по Израилю и ряду стран, где есть американские военные объекты. В частности, громко было в ОАЭ. Утверждается, что там погиб один человек.