МИД обратилось с важным заявлением к украинцам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозы атак Министерство иностранных дел обратилось к украинцам. Там призвали воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД Украины.

Что делать украинцам, которые на Ближнем Востоке?

МИД призвал всех граждан Украины, которые сейчас находятся в странах Ближнего Востока, быть бдительными, следить за сообщениями местных компетентных органов и неуклонно соблюдать меры безопасности.

Обязательно в любых случаях иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Украинцам, которые находятся на территории Израиля, рекомендуют:

неукоснительно следовать указаниям Командования тыла Израиля;

постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Государстве Израиль;

минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей;

заблаговременно выяснить расположение ближайших укрытий.

Обратите внимание! В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь на:



– горячую линию Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: consul_il@mfa.gov.ua,

– горячую линию Посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: emb_ir@mfa.gov.ua,

– круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1588, email: cons_or@mfa.gov.ua.

Безопасность граждан Украины остается нашим безусловным приоритетом,

– отметили в МИД.

Напомним, что украинцев призвали покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью еще в начале января.

Что происходит на Ближнем Востоке?