На Добропольском направлении продолжаются активные боевые действия. Враг даже пытался проводить механизированные штурмы. Однако в основном там делают ставку на инфильтрацию оккупантов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал сержант 2-го батальона 12-й бригады "Азов" НГУ Александр "Хелло". По его словам, обычно враг отдает предпочтение продвижению небольших групп, чтобы прорваться через позиции Сил обороны. Однако иногда случаются и механизированные штурмы.

Что известно о боях на Добропольском направлении?

Как подчеркнул военный, бывали случаи, когда враг применял колонны с танками, которые были плотно укреплены "мангалами". Все это удалось успешно отразить.

Были попытки прорыва, но их остановили еще на подступах к нашим боевым порядкам. Враг пытался применять дымовые завесы, но это не дало результата. Все средства беспилотных систем в сочетании с артиллерией эффективно поразили их еще на подступах,

– отметил военный.

Военный рассказал о боях на Добропольском направлении: смотрите видео 24 Канала

Он добавил, что на фронте фиксируется снижение качества личного состава оккупантов. А с развитием имеющихся средств поражения становится все сложнее проводить полноценные механизированные штурмы. Чаще всего они заканчиваются неудачей для врага.

Поэтому они перешли к тактике инфильтрации небольшими группами. Бывали попытки проникнуть даже в одиночку. Для меня это очень странно, ведь это максимально неэффективное использование личного состава. К тому же мы заметили, что они совершенно не ценят свой личный состав. Пытаются продвигаться в любую погоду при большой активности разведывательных и ударных дронов,

– подчеркнул военный.

Ранее военный Владимир Назаренко рассказывал, как россияне бездумно теряют жизни своего личного состава. Там делают ставку именно на инфильтрацию.