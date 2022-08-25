россияне совершили несколько попыток прорыва на Донбассе: отошли с потерями

Враг изо всех сил пытается прорвать украинскую оборону на Донбассе, прикрываясь плотными обстрелами. Несмотря на все, наши воины держатся и еще наносят врагу значительные потери.

Сегодня россияне пытались прорваться по многим направлениям, однако у них нигде не было значительных успехов.

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На Донбассе оккупанты пытались прорвать позиции ВСУ

На Краматорском направлении враг попытался улучшить свое тактическое положение у Старого Каравана, однако успеха не имел и отошел.

А недалеко от Бахмута россияне пытались наступать и вели штурм, чтобы продвинуться возле Кодемы и Бахмутского. Однако наши защитники нанесли им значительные потери, поэтому оккупантам пришлось отступить.

На Авдеевском направлении противник тоже пытался оттеснить подразделения наших войск. Для этого он обстреливал важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополя. Оккупанты били из авиации, танков и ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Для того чтобы прорваться вперед, враги используют простую и жестокую тактику – уничтожать все на своем пути. Только сегодня от вражеских обстрелов пострадал ряд населенных пунктов:

Районы Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного россияне обстреливали с помощью танков, авиации и РСЗО.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Северск и Пришиб.

Продолжается террор районов Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого и Кодемы. Кроме этого, вражеская авиация атаковала районы населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковлевка.

Также были зафиксированы обстрелы у Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. При этом россияне нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

И, как мы уже писали выше, российские захватчики обстреливали из всех видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополя.

Кстати, недавно наши воины из К2 54 ОМБр показали эпическое видео, как работает украинская разведывательная группа на Донбассе.

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