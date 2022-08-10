Постоянные обстрелы, новые учения Беларуси и неудачные штурмы врага: что происходит на фронте

российские оккупанты уже 168 дней пытаются захватить Украину. Сейчас враг хочет возобновить наступление на направлении Донецк – Пески.

Сейчас там продолжаются боевые действия. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра 10 августа.

Интересно Во время матча с участием Динамо в Австрии стадион скандировал "ВСУ": увлекательное видео

Вражеские наступления на Востоке Украины

На Славянском направлении под вражеский огонь попали населенные пункты Большая Камышеваха, Дмитровка, Карнауховка, Довгенькое, Вернополье, Новая Дмитровка, Богородичное и Долина. На Краматорском направлении – Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Сидорово и Райгородок.

россияне били из ствольной, реактивной артиллерии и танков по Бахмутскому направлению. Вражеская штурмовая и армейская авиации нанесли удары у Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.

Вражеские войска попытались наступать на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Однако, так и не преуспев, враг отошел.

На Авдеевском направлении противник стрелял по районам Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. российская армия понесла потери, когда пыталась наступать в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка.

Огонь из танков, а также ствольной и реактивной артиллерии накрыл населенные пункты в Запорожском и Новопавловском направлениях . Неспокойно было возле Константинопольского, Новомихайловки, Великомихайловки, Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Бурлацкого, Времовки и т.д.

Читайте также Полевой состав, БТР и вражеские бойцы: бригада имени Мономаха плодотворно поработала

Что происходит по другим направлениям

На Южнобужском направлении враг гнал из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Также они вели воздушную разведку.

враг гнал из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Также они вели воздушную разведку. На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Войска Беларуси и России планируют проведение первого этапа совместного оперативно-тактического обучения с боевой стрельбой до 11 августа.

ситуация не изменилась. Войска Беларуси и России планируют проведение первого этапа совместного оперативно-тактического обучения с боевой стрельбой до 11 августа. На Северском направлении россияне приготовили из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.

россияне приготовили из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области. На Харьковском направлении враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии по Дементьевке, Питомнику, Победе, Верхнему Салтову, Старому Салтову, Гусаровке, Шевеловке и другим населенным пунктам.

Это может вас заинтересовать – украинские военные уничтожили российский танк: видео

В Черном море в готовности к применению высокоточного оружия находятся 2 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Потому угроза ракетных ударов по Украине никуда не исчезла.