Россия продвинулась на одном из направлений, Украина – контратакует: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 10 – 11 июля. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW.

Как изменилась ситуация на фронте?

10 и 11 июля российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области , но не добились подтвержденного прогресса.

, но не добились подтвержденного прогресса. Оккупанты вели наступательные операции также к северу и северо-востоку от города Харькова 10 и 11 июля, но безуспешно.

и 11 июля, но безуспешно. Аналогичная ситуация наблюдалась на Великобурлукском и Купянском направлениях , а также на Боровском , где украинские войска провели контратаку.

, а также на , где украинские войска провели контратаку. Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции и на Славянском направлении 10 и 11 июля.

10 и 11 июля. Враг недавно продвинулся в тактическом районе Константиновка – Дружковка , когда украинские войска контратаковали. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают, что украинские войска проводят атаки на позиции, занятые Россией, на юго-западной окраине Константиновки, что свидетельствует о том, что российский контроль над местностью на юго-западе Константиновки простирается дальше, чем ранее оценивало ISW.

, когда украинские войска контратаковали. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают, что украинские войска проводят атаки на позиции, занятые Россией, на юго-западной окраине Константиновки, что свидетельствует о том, что российский контроль над местностью на юго-западе Константиновки простирается дальше, чем ранее оценивало ISW. 10 и 11 июля российская армия продолжала наступательные операции на Добропольском направлении , но не продвинулась вперед.

, но не продвинулась вперед. Аналогичная ситуация сложилась на Покровском направлении.

Ситуация на фронте / Карты ISW

10 и 11 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Александровки , но не продвигались вперед, поскольку украинские войска контратаковали. Российский военный блогер заявлял, что украинские войска контратаковали и продвинулись за Ивановку (к северо-востоку от Александровки) до Новопавловки.

, но не продвигались вперед, поскольку украинские войска контратаковали. Российский военный блогер заявлял, что украинские войска контратаковали и продвинулись за Ивановку (к северо-востоку от Александровки) до Новопавловки. Российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Они также провели ограниченные наземные атаки к западу от Орехова на западе Запорожской области 10 и 11 июня и, как сообщается, размещают в этом районе новые ударные беспилотники.

западе Запорожской области 10 и 11 июня и, как сообщается, размещают в этом районе новые ударные беспилотники. Ни российские, ни украинские войска не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 11 июля, поскольку украинские войска продолжали наносить удары по передовым российским военным объектам в этом районе. Сообщается, что удары украинских беспилотников приводят к нехватке лодок у российских войск в оккупированной Херсонской области, и эта нехватка, вероятно, препятствует российским наземным операциям в дельте реки Днепр.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года украинским военным удалось более чем вдвое замедлить темпы российского продвижения. Также украинские силы втрое увеличили количество ударов по целям в тылу врага.

Кроме того, недавно стало известно об освобождении населенного пункта Новохатское в Донецкой области.