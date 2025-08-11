Краткий обзор с разных направлений фронта в основном о текущих изменениях и динамике развития ситуации.

Что происходит на Сумщине?

По периметру вклинивания противника в приграничье Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Россияне пытаются удержать позиции в западной части и одновременно наступать в восточной. В среднем за сутки фиксируется до 10 – 15 боевых столкновений. Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

Судя по всему, штурмовым подразделениям 1443-го мотострелкового полка противника удалось оттеснить наши подразделения от Новониколаевки. Однако попытка оккупантов продвинуться между Алексеевкой и Варачино не увенчалась успехом. Передовые подразделения ВСУ, похоже, сумели закрепиться менее чем в 1 километре от Алексеевки, и время от времени проникают в сам населенный пункт.

Продолжаются ожесточенные бои за Юнаковку. 104-й десантно-штурмовой полк из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии противника, вероятно, прозевал контратаку ВСУ в пределах этого населенного пункта и их подразделения успели продвинуться в самом селе, а также к западу от него. Россияне начали вводить в бой по направлению Юнаковка – Храповщина подразделения другого полка из состава 76-го ДШД – 234-го ДШП. Ранее они находились в резерве.

Очевидно, что ВСУ также активно контратакуют по рубежу Новоконстантиновка – Константиновка в северном направлении. Они хотят полностью вытеснить россиян с украинского пограничья.

Поэтому на Сумском направлении ситуация приобрела характер "шаткого равновесия". Уже 3 недели стороны не имеют значительного прогресса, ограничиваясь изменениями ЛБЗ в тактической зоне на расстояние до 0,5 километра.

Есть ли у врага успехи на Южно-Слобожанском направлении?

Здесь противник время от времени проявляет активность к западу и востоку от города Волчанск, а также в западной части самого города. В частности, россияне совершили несколько попыток продвинуться на запад от улицы Железнодорожной, в южном направлении, и прорвать оборону ВСУ в районе маслозавода, также в направлении на юг. Вероятно, действовали подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады россиян из состава 44-го армейского корпуса.

Кроме того, оккупанты пытаются атаковать малыми штурмовыми группами на восток от города в направлении Волчанские Хутора и в направлении Зыбино. Пока что все попытки найти "слабое" место в тактической системе обороны ВСУ на этом направлении для противника оказались безрезультатными.

Почему возле Купянска ситуация стала угрожающей?

Командование 6-й общевойсковой армии противника продолжает сосредотачивать основные усилия на плацдарме к северу от города Купянск. Врагу удалось расширить вклинение в направлении Голубовка – Радьковка в течение последних нескольких дней. Штурмовые группы противника уже завязали бои за северные окраины Купянска.

Прикрывая эти действия с севера, противник также упорно пытается удержаться в Кондрашовке. Он хочет помешать украинскому командованию контратаковать вдоль дороги Р-79, что угрожало бы его подразделениям, которые прорвались в Купянск через Радьковку.

Кроме того, другая часть войск этой армии ведет наступление с плацдарма в направлениях Двуречная – Путниково, а также Каменка – Колодезное, пытаясь соединиться с теми силами и средствами, которые вклинились в направлении Великого Бурлука в районе села Меловое. Пока что эти действия – малоэффективны.

Как по мне, ситуация на Купянском направлении является достаточно угрожающей. У противника есть большие шансы как минимум зацепиться за сам город и в значительной мере парализовать логистическое обеспечение наших частей и подразделений, которые обороняются не только в самом городе, но и к востоку от него – на плацдарме.

Судя по всему, именно такие планы вынашивает командование противника. Об этом говорит перегруппировка части сил 27-й ОМСБр из состава 1-й танковой армии именно на это направление. Противник явно намеревался охватить как можно глубже с севера весь Купянский район обороны ВСУ.

Какова ситуация на Лиманском направлении?

Похоже, что подразделения ВСУ в ближайшее время будут вынуждены оставить свои позиции в Серебрянском лесничестве и отступить за реку Черный Жеребец.

С прорывом передовых подразделений 67-й МСД 25-й ЗВА противника в населенный пункт Торское и их закреплением там, дальнейшее удержание позиций в лесничестве украинскими подразделениями становится очень сложным делом, ведь россияне фактически максимально приблизились с северного фланга к основным линиям их логистики. Очевидно, что украинские подразделения будут отступать в сторону Ямполя и пытаться удержать врага вдоль реки Черный Жеребец.

В свою очередь, передовые части 144-й МСД из состава 20-й ЗВА, усиленные силами из состава 2-й МСД 1-й ТА, продолжали попытки прорыва в сторону Оскола и Лимана. Успеха не имели. Как, кстати, и подразделения 3-й мотострелковой дивизии из состава той же 20-й ЗВА, которые атаковали в направлении Грековка – Дружелюбовка.

Сейчас 20-я ЗВА противника преимущественно "затормозила" на своем плацдарме на реке Черный Жеребец, а темпы ее продвижения в сторону Оскола и Лимана стали либо минимальны, либо совсем нулевые. В отличие от соседней 25-й ЗВА, которая очень близка к полной ликвидации плацдарма ВСУ вдоль северного берега реки Северский Донец в районе Серебрянского лесничества.

Где ВСУ придется отойти?

Командование россиян на этом направлении хочет полностью вытеснить подразделения ВСУ из района Щербиновка – Новоспасское – Екатериновка – Клебан-Бык, которые обороняются к югу от Клебан-Быцкого водохранилища.

Подразделения 4-й ОМСБр из состава 3-й ЗВА упорно атакуют со стороны Делиевки в сторону Александро-Шультино по обе стороны железной дороги, ведущей к Константиновке. Также они пытаются прорваться к Плещеевке со стороны Крымского и Дачного.

Есть информация, что некоторым небольшим штурмовым группам противника удалось проникнуть на восток от дороги Торецк – Константиновка почти до северных окраин Щербиновки.

С другой (западной) стороны водохранилища Клебан-Бык наступают подразделения 8-й ЗВА. Судя по всему, им удалось занять Яблоновку и продвинуться к реке Бычок, которая протекает к западу от водохранилища. И самое главное – перерезать дорогу Н-20, которая ведет из Донецка на Константиновку.

Вероятно, украинским войскам придется оставить район Щербиновки, к югу от водохранилища Клебан-Бык, и попытаться остановить продвижение частей и подразделений 3-й и 8-й ЗВА противника по рубежу Плещеевка – Александро-Шультино и удержать район Длинная Балка – Ильиновка – Бересток – Степановка.

Как может ухудшиться ситуация на Покровском направлении?

Здесь основные события разворачиваются к северо-востоку от Покровско-Мирноградской агломерации, в полосе наступления 51-й ЗВА противника. Подразделения этой армии упорно пробираются на Родинское и Красный Лиман и одновременно активно используя тактику "просачивания" малыми штурмовыми группами (в которой они имеют довольно значительный опыт), продвигаются в направлении Новоторецкое – Кучеров Яр.

Очевидно, что командование группировки войск "Центр", чувствуя возможность достижения оперативного успеха в своей операционной зоне, значительно усилило 51-ю ЗВА. На вышеуказанном направлении действуют ее основные силы, 39-я ОМСБр из состава 68-го АК, а также ряд подразделений из соседних 2-й и 8-й ЗВА.

Пока противник не взял ни Родинское, ни Красный Лиман, хотя активно атакует на этом участке. Он имеет очевидный успех к востоку от Доброполья.

Введение 51-й ЗВА противника на этом направлении было направлено не только на обход Покровско-Мирноградской агломерации с севера и северо-востока, но и на максимально глубокое продвижение к Доброполью.

Бои за Родинское продолжаются уже более недели и для противника они очень кровопролитные. Он пока не смог взять под контроль ни само Родинское, ни расположенный к югу от него Красный Лиман. Однако то, что происходит к северу от этого района, в направлении Доброполья, вызывает особое беспокойство. Поскольку дальнейшее продвижение противника на север может резко ухудшить перспективы обороны не только Доброполья и Покровска, но и Дружковки и Константиновки.

Пока российское командование тянет свою относительно тонкую "кишку" на северо-запад и имеет "немного отстающий" тыл в этом направлении, неплохо было бы ее отрезать. Другой вопрос – есть ли чем "резать".

Какие есть новости с Новопавловского направления?

Части и соединения четырех армий противника УВ "Восток" продолжают наступление на стыке трех областей Украины – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Передовым подразделениям 36-й ОМСБр и 430-го МСП 29-й ЗВА удалось расширить свое вклинение в направлении Зеленый Гай – Ивановка, а также Поддубное – Искра.

37-я ОМСБр из состава 36-й ЗВА упорно атакует в направлении Мирное – Александроград и Воскресенка – Январское. Имеет минимальный результат.

336-й ОБрМП, очевидно, удалось продвинуться примерно на 1 километр к югу от Малиевки.

Подразделения 5-й ЗВА упорно пытаются захватить Темировку и продвигаться в направлении Шевченко – Камышеваха. До Камышевахи они так и не пробились, но Темировку обошли силами отдельных штурмовых групп с юга, по дороге на Гуляйполе.

35-я ЗВА, силами 69-й отдельной бригады прикрытия и 38-й ОМСБр, упорно атакует позиции ВСУ в районе Малиновки, но не может ее полностью захватить.

Очевидно, что враг в полосах 36-й и 29-й ЗВА очень близок к тому, чтобы полностью взять под свой контроль междуречье (между реками Волчья и Мокрые Ялы, а также Ворона и Волчья) и выйти к границам Днепропетровской области на широком по фронту участке – от Ивановки до Темировки.