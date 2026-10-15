ВСУ имели успехи на Сумщине – что происходит по другим направлениям: обновленный отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 14 октября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Какова ситуация на фронте Украинские силы недавно продвинулись вперед или удерживали позиции к северо-востоку от города Сумы. На геолоцированных кадрах, опубликованных 11 октября, видно, как российские войска наносят удары по украинским подразделениям к востоку от Мирополья – района, где, по утверждениям российских источников, ранее удерживали позиции российские войска. Один из российских "военкоров" заявил, что украинские силы проводят контратаки вблизи Иволжанского (к северу от города Сумы). 13 и 14 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако не добились продвижения. Российские официальные лица и "военкоры" продолжают распространять безосновательные утверждения о якобы окружении украинских сил в северо-восточной части Харьковской области, но ISW по-прежнему оценивает ситуацию таким образом, что российские источники искажают реальное положение дел на местах, поскольку никаких доказательств окружения украинских сил в северо-восточной части Харьковской области нет. Ситуация на фронте / ISW 14 октября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на Купянском направлении , однако ISW не зафиксировал никаких признаков продвижения российских сил.

, однако ISW не зафиксировал никаких признаков продвижения российских сил. Оккупанты вели ограниченные наступательные действия на Боровском направлении , однако признаков продвижения российских сил также не наблюдалось.

, однако признаков продвижения российских сил также не наблюдалось. 13 и 14 октября российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Лимана , однако не добились продвижения.

, однако не добились продвижения. Также Россия продолжала безуспешные наступательные действия к востоку от Славянска – вблизи Кривой Луки, Николаевки, Пискуновки и Калеников. 13 октября один из российских "военкоров" заявил, что украинские силы прекратили контратаки через реку Северский Донец – из района Озерного (на северном берегу реки, к востоку от Славянска) в направлении Кривой Луки (на южном берегу), – однако продолжают контратаковать в других местах.

вблизи Кривой Луки, Николаевки, Пискуновки и Калеников. 13 октября один из российских "военкоров" заявил, что украинские силы прекратили контратаки через реку Северский Донец – из района Озерного (на северном берегу реки, к востоку от Славянска) в направлении Кривой Луки (на южном берегу), – однако продолжают контратаковать в других местах. 13 и 14 октября российские войска продолжали наступательные действия в пределах Константиновки и вблизи нее, однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было.

вблизи нее, однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было. Армия России продолжает попытки выйти к административной границе Днепропетровской области , действуя из района Покровска. 13 октября представитель одной из украинских бригад, действующих на Покровском направлении , сообщил, что российские войска сместили акцент своих усилий: вместо районов Удачного и Котлиного они сосредоточились на Сергеевке. Это решение было принято после оценки, согласно которой Сергеевка является наиболее подходящим местом для создания плацдарма для дальнейших наступательных действий в направлении административной границы Днепропетровской области.

, действуя из района Покровска. 13 октября представитель одной из украинских бригад, действующих на , сообщил, что российские войска сместили акцент своих усилий: вместо районов Удачного и Котлиного они сосредоточились на Сергеевке. Это решение было принято после оценки, согласно которой Сергеевка является наиболее подходящим местом для создания плацдарма для дальнейших наступательных действий в направлении административной границы Днепропетровской области. Министерство обороны России в рамках кампании когнитивной войны, направленной на преувеличение успехов на поле боя, утверждает, что боевые действия ведутся на нереалистично большом расстоянии от линии фронта – в частности, на Новопавловском и Александровском направлениях . Так, 13 октября российское оборонное ведомство заявило, что группировка войск "Восток" проводила наступательные действия вблизи Тарасовки, расположенной к северо-западу от Новопавловки и примерно в 16 километрах от самой удаленной точки, где, по оценкам, продвинулись российские войска на этом направлении, а также вблизи Гавриловки – к северо-востоку от Александровки и примерно в 15 километрах от самой удаленной точки российского продвижения в этом районе.

. Так, 13 октября российское оборонное ведомство заявило, что группировка войск "Восток" проводила наступательные действия вблизи Тарасовки, расположенной к северо-западу от Новопавловки и примерно в 16 километрах от самой удаленной точки, где, по оценкам, продвинулись российские войска на этом направлении, а также вблизи Гавриловки – к северо-востоку от Александровки и примерно в 15 километрах от самой удаленной точки российского продвижения в этом районе. Также россияне преувеличивают свои успехи на Гуляйпольском направлении . В то же время, по имеющейся информации, российское военное командование накапливает силы на этом направлении.

. В то же время, по имеющейся информации, российское военное командование накапливает силы на этом направлении. Российские источники утверждали, что 13 и 14 октября российские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области , в то время как украинские силы проводили контратаки в этом районе. Однако ISW не обнаружило никаких доказательств продвижения российских войск.

, в то время как украинские силы проводили контратаки в этом районе. Однако ISW не обнаружило никаких доказательств продвижения российских войск. Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности наземных сил на Херсонском направлении 14 октября. К слову, 14 октября стало известно, что Силы обороны "уволил новые населенные пункты" в ходе операции "Вивальди". Речь идет о селах на севере Донецкой области.