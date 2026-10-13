Россияне теряют темпы наступления на двух важных направлениях: обзор фронта от ISW

Вооруженные силы Украины успешно сдерживают наступательные попытки оккупантов и проводят серию контратак на нескольких участках фронта. Интенсивность вражеских атак на Славянском и Краматорском направлениях снизилась до минимальных показателей.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Какова ситуация на различных участках фронта?

В течение 11 и 12 октября российские войска не смогли добиться подтвержденного продвижения на большинстве участков фронта. В Сумской области украинские силы нанесли удары по позициям оккупантов к северу от Харьковки и в юго-западной части Рясного после попыток вражеской инфильтрации.

На севере Харьковской области и на Великобурлуцком направлении российские штурмы также не увенчались успехом из-за противодействия Сил обороны Украины, которые контратакуют к северу и востоку от Харькова.

Вблизи реки Оскол российские войска сосредоточили штурмовые действия севернее Купянска – в районах Кутковки, Радьковки и Киндрашовки, однако продвижение не зафиксировано. Согласно сообщениям источников, украинские военные проводят контратаки в районе Радьковки, а попытка вражеских атак к юго-востоку от Боровой 12 октября не принесла подтвержденных результатов.

На Лиманском тактическом направлении российские подразделения продолжали наступательные операции, однако продвинуться не смогли из-за активных контратак ВСУ к северу и югу от Лимана.

На Славянском и Краматорском направлениях интенсивность российских наступательных действий существенно снизилась. По данным Генерального штаба ВСУ, 11 и 12 октября не зафиксировано ни одной наземной активности оккупантов южнее реки Северский Донец непосредственно в районе "пояса крепостей". Если в августе 2026 года российские войска совершали в среднем 14 атак в день на Славянском направлении, то в сентябре этот показатель снизился до 5, а в октябре составляет около 3 атак в сутки. На Краматорском направлении среднее количество атак уменьшилось с 3 в день в августе до 1 в сентябре и 0,3 в октябре.

Замедление темпа наступления оккупантов связывают с контратаками ВСУ вдоль южного берега Северского Донца, возле Рай-Александровки, Васютинского, Тихоновки, Малиновки и Миньковки, а также с результатами украинской операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Кроме того, украинские подразделения удерживают позиции южнее Пескуновки.

В районе Константиновки и к юго-западу от Дружковки вдоль реки Казенный Торец оккупанты сосредоточили наступательные операции, но не добились продвижения. В южной части Доброполья украинские военные нанесли удар по российскому военнослужащему после попытки инфильтрации вражеской группы.

Министерство обороны России распространяет ложную информацию о якобы захвате поселка Лидино к северо-востоку от Доброполья, что является уже третьим подобным недостоверным утверждением с 11 октября. Аналитики ISW отмечают, что это часть российской когнитивной войны, направленной на преувеличение собственных успехов и создание ложного представления о провале украинской обороны.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы продолжают контратаки на обоих берегах реки Мокрые Ялы на Новопавловском и Александровском направлениях.

ВСУ продвинулись к востоку от Запорожья ( к югу от Новопавловки), а также от Шевченко до окрестностей Бурлацкого и Вольного Поля, выйдя к реке Мокрые Ялы в нескольких местах. В то же время одна российская инфильтрационная группа удерживает позиции в северной части Новопавловки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские штурмы 11 и 12 октября не привели к подтвержденным успехам. Заявления Минобороны России о якобы захвате Никольского и сообщения блогеров о боях в центре Орехова не подтверждаются фактами.

На Херсонском направлении 12 октября наземная активность не фиксировалась.

Ситуация на различных участках фронта / Карты ISW

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что " позиции Украины на фронте" остаются сильными, а в этом году они являются одними из самых сильных за долгое время. По его словам, Силы обороны продолжают активно обороняться и постепенно оттеснять российских оккупантов.