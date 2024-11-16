За минувшие сутки произошло 170 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении российская армия девять раз штурмовала позиции украинских войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 российских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян неподалеку Колесниковки, Копанок и Надежды.

Россияне атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз и пытался прорвать украинскую оборону вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении состоялось два боевых столкновения вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении российская армия атаковала в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, девять раз атаковал неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Враг атакует вблизи Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские Силы обороны отбили 38 штурмовых и наступательных действий российской армии в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Петровка и Пустынка.

Российская армия атакует неподалеку Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении российская армия семь раз атаковала украинские позиции в районах Трудового, Ровнополя и Новодаровки. Для ударов враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты один раз безрезультатно атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российская армия пять раз пыталась вытеснить украинские подразделения с позиций. В результате враг получил жесткий отпор и понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях нет никаких признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с российской территории активно применяет артиллерию и авиацию по украинским населенным пунктам.