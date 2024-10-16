Путин с помощью КНДР хочет компенсировать мобилизацию в России: обзор фронта от ISW
Источник:ISW
Аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Путин использует соглашение с Северной Кореей, чтобы избежать мобилизации в России. Также специалисты сообщили, что Кремль продолжает попытки захватить Восток Украины.
Специалисты американского Института изучения войны заявили, что российская армия модернизировала ударные беспилотники "Шахед" и теперь они летают быстрее и на большей высоте.
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Почему Путин пытается привлечь войска Северной Кореи
Кремль, вероятно, использует недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, заключенное в июне 2024 года, частично для того, чтобы компенсировать требования по формированию российских войск и безопасности границ, еще больше укрепляя обязательства президента России Владимира Путина избегать мобилизации как можно дольше,
– говорят в ISW.
Также украинские СМИ 15 октября сообщили со ссылкой на анонимные источники военной разведки, что российская 11 воздушно-десантная бригада (ВДВ) формирует "батальон" численностью 3000 человек, укомплектованный гражданами Северной Кореи (численный состав значительно превышает численность батальона).
Более того, украинские разведывательные источники отметили, что "батальон", вероятно, привлекут в оборонительных операциях России в Курской области и что до 18 северокорейских солдат уже дезертировали со своих позиций в Брянской и Курской областях до того, как подразделение привлекли к боевым действиям.
Важно. Специалисты ISW написали со ссылкой на слова военнослужащего, который служит в мобильном подразделении противовоздушной обороны ВСУ, что российские беспилотники "Шахед" ранее были очень медленными, трудно маневренными и могли летать исключительно на малых высотах. Так Россия модернизировала компоненты дронов, чтобы они могли летать быстрее и выше. Однако наши мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику и без проблем ликвидируют вражеские ударные БпЛА.
Что происходит на Курщине
На Курском направлении враги недавно продвинулись к восточному краю украинского выступления на фоне боев вдоль всего выступления 15 октября.
Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, как российские войска продвигаются к бурелому к северо-западу от Уланок (к юго-востоку от Суджи) во время примерно взводного механизированного штурма,
– говорят аналитики.
Они цитируют заявление российского блогера, который заявил, что там наступают:
- части 40 и 810 морских пехотных бригад (Тихоокеанский и Черноморский флоты соответственно),
- 30 мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО).
Также ISW говорят, что в последнее время ISW наблюдала элементы 40 бригады морской пехоты, которые действовали возле Золотой Нивы (приграничный район Донецко-Запорожской области). По состоянию на 11 октября это свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, недавно передислоцировало часть 40 бригады на Курщину.
Также российские блогеры жаловались на плохую организацию российской противотанковой обороны в Курской области, утверждая, что установление блокпостов с "зубами дракона" привело к случайному поражению мирного населения и гибели военнослужащих. В частности, в ISW написали, что:
- российский инсайдерский источник утверждал, что российский спасатель, который ехал эвакуационным автомобилем по дороге в Рыльском районе Курской области, врезался в зубы дракона в темноте, вызвав серьезные повреждения автомобиля;
- российские милблогеры утверждали, что "десятки" российских военнослужащих и гражданских лиц погибли в результате несчастных случаев, связанных с зубами дракона в Курской области, предполагая, что между российскими полевыми командирами, местными правоохранительными органами и инженерными войсками существует чрезвычайно плохая связь по строительству таких укреплений.
Какова ситуация в Харьковской области
На геолокационных кадрах за 14 октября видно, как украинские беспилотники отражают взводную атаку россиян подразделений 155 отдельной морской пехотной бригады у границы Белгородской и Харьковской области в населенном пункте Журавлеевка – непосредственно на международной границе к северу от Харькова.
Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области 15 октября, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения,
– говорят специалисты.
Кстати, Генштаб писал, что враг пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы.
Аналитики ISW объяснили ситуацию на Харьковщине
Что изменилось на Востоке Украины
Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 14 и 15 октября,
– говорят ISW.
Также геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в юго-восточную Колесниковку – то есть на юго-восток от Купянска.
Кроме того, российские милблогеры писали, что российские войска перекрыли трассу Купянск – Боровая в районе Кругляковки (северо-западнее Сватово) и продвинулись на один километр от балки Журавка в направлении Макеевки (северо-западнее Кременной) и на 1,4 километра в направлении Тернов (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 15 октября заявил об обязательной эвакуации из Купянска, Кондрашовки, Куриловки и Боровой общинах (включая Купянск) в связи с "обострением военной обстановки" в этом районе.
Российские войска продолжали наступать на:
- северо-восток от Купянска возле Синьковки, Кучеровки, Першотравневого и Голубовки;
- на восток от Купянска вблизи Петропавловки;
- на юго-восток от Купянска в районе Лозовой, Новоосинового, Песчаного, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки, Степной Новоселовки и в сторону Грушевки;
- на запад от Сватово вблизи Вишневого;
- на юго-запад от Сватово возле Новоегоровки, Макеевки, Новолюбовки, Грековки, Ямполовки, Невского;
- на запад от Кременной возле Торского, Тернов и Заречного.
У Донецкой области 15 октября российские войска продолжали наступление на восток от Северска в районе Верхнекаменского, в районе Часового Яра, и никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские войска наступали на северо-восток от Часового Яра в районе Орехово-Васильевки; на север от Часового Яра возле Калиновки; на юг от Часового Яра в районе Предтечино и Дилиевки.
Что касается Торецка, то россияне продвинулись возле города на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Ню-Йорка.
Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, согласно геолокационным данным, враг продвинулся в западном Красном Яру, что к юго-востоку от Покровска.
Враги осуществили наступление от Курахово в районе Максимильяновки и Георгиевки, и не осуществили подтвержденного наступления.
Россия продолжала наступательные действия к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Антоновки, Катериновки и Водяного; и к северо-западу от Угледара у Богоявленки.