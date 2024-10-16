Путин с помощью КНДР хочет компенсировать мобилизацию в России: обзор фронта от ISW

Аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Путин использует соглашение с Северной Кореей, чтобы избежать мобилизации в России. Также специалисты сообщили, что Кремль продолжает попытки захватить Восток Украины.

Специалисты американского Института изучения войны заявили, что российская армия модернизировала ударные беспилотники "Шахед" и теперь они летают быстрее и на большей высоте.

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Почему Путин пытается привлечь войска Северной Кореи

Кремль, вероятно, использует недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, заключенное в июне 2024 года, частично для того, чтобы компенсировать требования по формированию российских войск и безопасности границ, еще больше укрепляя обязательства президента России Владимира Путина избегать мобилизации как можно дольше,

– говорят в ISW.

Также украинские СМИ 15 октября сообщили со ссылкой на анонимные источники военной разведки, что российская 11 воздушно-десантная бригада (ВДВ) формирует "батальон" численностью 3000 человек, укомплектованный гражданами Северной Кореи (численный состав значительно превышает численность батальона).

Более того, украинские разведывательные источники отметили, что "батальон", вероятно, привлекут в оборонительных операциях России в Курской области и что до 18 северокорейских солдат уже дезертировали со своих позиций в Брянской и Курской областях до того, как подразделение привлекли к боевым действиям.

Важно. Специалисты ISW написали со ссылкой на слова военнослужащего, который служит в мобильном подразделении противовоздушной обороны ВСУ, что российские беспилотники "Шахед" ранее были очень медленными, трудно маневренными и могли летать исключительно на малых высотах. Так Россия модернизировала компоненты дронов, чтобы они могли летать быстрее и выше. Однако наши мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику и без проблем ликвидируют вражеские ударные БпЛА.

Что происходит на Курщине

На Курском направлении враги недавно продвинулись к восточному краю украинского выступления на фоне боев вдоль всего выступления 15 октября.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, как российские войска продвигаются к бурелому к северо-западу от Уланок (к юго-востоку от Суджи) во время примерно взводного механизированного штурма,

– говорят аналитики.

Они цитируют заявление российского блогера, который заявил, что там наступают:

части 40 и 810 морских пехотных бригад (Тихоокеанский и Черноморский флоты соответственно),

30 мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО).



Какова ситуация на Курщине

Также ISW говорят, что в последнее время ISW наблюдала элементы 40 бригады морской пехоты, которые действовали возле Золотой Нивы (приграничный район Донецко-Запорожской области). По состоянию на 11 октября это свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, недавно передислоцировало часть 40 бригады на Курщину.

Также российские блогеры жаловались на плохую организацию российской противотанковой обороны в Курской области, утверждая, что установление блокпостов с "зубами дракона" привело к случайному поражению мирного населения и гибели военнослужащих. В частности, в ISW написали, что:

российский инсайдерский источник утверждал, что российский спасатель, который ехал эвакуационным автомобилем по дороге в Рыльском районе Курской области, врезался в зубы дракона в темноте, вызвав серьезные повреждения автомобиля;

российские милблогеры утверждали, что "десятки" российских военнослужащих и гражданских лиц погибли в результате несчастных случаев, связанных с зубами дракона в Курской области, предполагая, что между российскими полевыми командирами, местными правоохранительными органами и инженерными войсками существует чрезвычайно плохая связь по строительству таких укреплений.

Какова ситуация в Харьковской области

На геолокационных кадрах за 14 октября видно, как украинские беспилотники отражают взводную атаку россиян подразделений 155 отдельной морской пехотной бригады у границы Белгородской и Харьковской области в населенном пункте Журавлеевка – непосредственно на международной границе к северу от Харькова.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области 15 октября, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения,

– говорят специалисты.

Кстати, Генштаб писал, что враг пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы.



Аналитики ISW объяснили ситуацию на Харьковщине

Что изменилось на Востоке Украины

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 14 и 15 октября,

– говорят ISW.

Также геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в юго-восточную Колесниковку – то есть на юго-восток от Купянска.

Кроме того, российские милблогеры писали, что российские войска перекрыли трассу Купянск – Боровая в районе Кругляковки (северо-западнее Сватово) и продвинулись на один километр от балки Журавка в направлении Макеевки (северо-западнее Кременной) и на 1,4 километра в направлении Тернов (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.



Что происходит на Луганщине

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 15 октября заявил об обязательной эвакуации из Купянска, Кондрашовки, Куриловки и Боровой общинах (включая Купянск) в связи с "обострением военной обстановки" в этом районе.

Российские войска продолжали наступать на:

северо-восток от Купянска возле Синьковки, Кучеровки, Першотравневого и Голубовки;

на восток от Купянска вблизи Петропавловки;

на юго-восток от Купянска в районе Лозовой, Новоосинового, Песчаного, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки, Степной Новоселовки и в сторону Грушевки;

на запад от Сватово вблизи Вишневого;

на юго-запад от Сватово возле Новоегоровки, Макеевки, Новолюбовки, Грековки, Ямполовки, Невского;

на запад от Кременной возле Торского, Тернов и Заречного.

У Донецкой области 15 октября российские войска продолжали наступление на восток от Северска в районе Верхнекаменского, в районе Часового Яра, и никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска наступали на северо-восток от Часового Яра в районе Орехово-Васильевки; на север от Часового Яра возле Калиновки; на юг от Часового Яра в районе Предтечино и Дилиевки.



Какая ситуация в Часовом Яру

Что касается Торецка, то россияне продвинулись возле города на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Ню-Йорка.

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, согласно геолокационным данным, враг продвинулся в западном Красном Яру, что к юго-востоку от Покровска.

Враги осуществили наступление от Курахово в районе Максимильяновки и Георгиевки, и не осуществили подтвержденного наступления.

Россия продолжала наступательные действия к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Антоновки, Катериновки и Водяного; и к северо-западу от Угледара у Богоявленки.