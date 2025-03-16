Россияне давят на Покровском и Торецком направлениях: сводка Генштаба ВСУ за 16 марта

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов. По состоянию на 22:00 воскресенья, 16 марта, за сутки на линии фронта уже произошло 99 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины. Сегодня враг нанес 1 ракетный и 64 авиационных ударов, сбросив 97 КАБ.

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Какова ситуация на линии соприкосновения

Российские войска запустили более 900 дронов-камикадзе и совершили более 4 300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг штурмовал позиции украинских подразделений 4 раза в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки, 1 боестолкновение еще продолжается. Кроме того, Россия нанесла авиаудар по Удах.

На Купянском направлении оккупанты пытались наступать в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово и в направлении Купянска. Украинские защитники уже остановили 8 из 9 атак.

На Лиманском направлении российские захватчики атаковали позиции Сил обороны 9 раз – вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Новомихайловки и Нового. 3 боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинцы отбили 3 штурма, оккупанты пытались продвигаться в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг 3 раза штурмовал позиции защитников в районе Часового Яра и в направлении Предтечиного. Силы обороны отбили 2 атаки захватчиков, продолжается 1 бой.

На Торецком направлении россияне шли вперед 14 раз в районах Торецка и Дружбы, сейчас продолжаются 3 боестолкновения.

На Покровском направлении оккупанты пытались продвинуться 15 раз, атакуя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверовое, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясеновое, Андреевка. Наши защитники остановили 14 штурмовых действий, 1 бой продолжается. На город Покровск россияне сбросили КАБ.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 303 оккупанты, из них 152 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 6 единиц автомобильной техники, 11 мотоциклов, 2 средства спутниковой связи, 4 пункта управления БпЛА. К тому же повредили танк, миномет, мотоцикл и автомобиль россиян,

– сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 9 раз пытался прорвать оборону в районах Константинополя, Скудного и в Шевченко. Сейчас продолжается 1 боестолкновение. На Новопавловку россияне сбросили КАБ.

На Гуляйпольском направлении захватчики атаковали в районах Привольного, Вольного Поля и в направлении Новополя. Силы обороны отбили все 6 атак оккупантов. Неуправляемыми авиационными ракетами враг бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, а на Шевченко сбросил КАБ.

На Ореховском направлении агрессор 6 раз атаковал позиции защитников в сторону населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Жеребянки. Бои продолжаются в 3 локациях. Авиаудар нанесли по Камышевахе.

На Приднепровском направлении наступательных действий не зафиксировано, однако россияне нанесли авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

В Курской области с начала суток украинские воины отражали 13 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, а также совершил 247 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Напомним, за прошедшие сутки 15 марта на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. В частности, речь шла о 36 наступательных действий россиян на Покровском направлении.