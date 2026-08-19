Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области 17 и 18 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе. По словам российских военных блогеров, это произошло вблизи Могрицы и Садков.

17 и 18 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе. По словам российских военных блогеров, это произошло вблизи Могрицы и Садков. Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, в направлении Большого Бурлука и на Купянском направлении , но успехов не добились.

направлении и на , но успехов не добились. Недавно украинские войска продвинулись на Боровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции к северу от Новомихайловки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе.

. Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции к северу от Новомихайловки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе. Сообщается, что украинские войска недавно очистили Лиман от российских диверсантов. Аналитики пишут, что оккупанты проникли на северо-восток и юго-восток Лимана в течение последних нескольких месяцев, но сейчас они остаются лишь в юго-восточном районе, что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, очистили северную и центральную часть города. Российские войска продолжают попытки продвижения в этом направлении и заявляют якобы о захвате Орехуватки и Юрковки, подтверждений чему нет.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Российские войска, вероятно, закрепились на некоторых позициях в Константиновке , куда они ранее проникли. Геолокационные кадры, опубликованные в период с 6 по 18 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты расширили передний край зоны боевых действий в восточной и центральной частях Константиновки.

, куда они ранее проникли. Геолокационные кадры, опубликованные в период с 6 по 18 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты расширили передний край зоны боевых действий в восточной и центральной частях Константиновки. Российские войска недавно провели операцию по проникновению в районе Доброполья . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 августа, показывают двух российских военнослужащих, поднимающих флаги в двух районах Краснополья после того, что, по оценкам ISW, было операцией по проникновению российских войск.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 августа, показывают двух российских военнослужащих, поднимающих флаги в двух районах Краснополья после того, что, по оценкам ISW, было операцией по проникновению российских войск. Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях 17 и 18 августа, но не продвигались вперед.

17 и 18 августа, но не продвигались вперед. Аналогичная ситуация и на Гуляйпольском направлении . Там украинские войска контратаковали.

. Там украинские войска контратаковали. Россия продолжала наступательные операции на западе Запорожской области 17 и 18 августа, но не добилась подтвержденных продвижений.

Напомним, что из-за усиления российских обстрелов и постоянной угрозы для мирного населения в Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов. Речь идет о Николаевской, Петропавловской и Украинской общинах в Синельниковском районе.