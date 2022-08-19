Вражеские десантники на Юге в бою встретились с ВСУ – оккупанты понесли существенные потери и отошли

Оккупанты до сих пор пытаются улучшить свое положение на Юге. Однако украинские защитники успешно отражают их атаки.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой силами обороны. Захватчики продолжают вести боевые действия на занимаемом рубеже обороны и иногда пытаются противодействовать штурмовым действиям ВСУ.

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ВСУ отражают атаки врага на Юге

Украинские подразделения в течение суток 18 августа дважды проводили наступательные действия, чтобы освободить новые населенные пункты на Юге. Во время одной из атак защитники встретились с двумя российскими десантно-штурмовыми подразделениями.

Во время встречного боя оккупантам нанесли огневое поражение. В результате этого россияне были вынуждены отойти на исходные позиции, потеряв:

танки,

бронированную технику,

личный состав.

Обменный фонд пополнился двумя пленными оккупантами,

– добавили в ОК "Юг".

В ответ на наступление ВСУ оккупанты пытались провести штурм в направлении Александровка – Станислав. Однако успеха они не имели, поэтому также отошли с потерями.

За сутки россияне 7 раз атаковали авиацией позиции защитников и населенные пункты вдоль линии столкновения. К счастью, все удары прошли без потерь.

Кроме этого, среди дня оккупанты нанесли удар реактивной системой залпового огня "Смерч" по Николаевщине. В результате обстрела в Галициново:

получили повреждения несколько жилых домов,

разрушилось здание пожарной части,

уничтожился пожарный автомобиль,

один гражданский получил ранения.

В свою очередь, в самом Николаеве россияне в очередной раз атаковали объекты портовой инфраструктуры. К счастью, обстрел прошел без человеческих потерь.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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