ВСУ продвинулись возле Купянска, враг на Курщине и Донетчине: обзор фронта от ISW

Аналитики ISW написали, что Курская операция повлияла на частоту обмена пленными. Также специалисты говорят, что враги продвинулись в Курской и Донецкой областях.

Наши военные продвинулись на юго-восток от Купянска на фоне вражеских наступательных операций России вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 19 октября.

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Что происходит на Луганщине

Согласно геолокационным кадрам от 18 октября, украинские силы недавно отбили позиции на улице Осенней в северной Кругляковке.

Наша разведка 18 октября заявила, что украинские войска:

оттеснили российские силы из Кругляковки в период с 7 по 14 октября;

уничтожили взвод российского личного состава в населенном пункте.

Российские военные говорили, что якобы Россия продвинулась в Колесниковку (к юго-востоку от Купянска) и в Торское (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Российские войска продолжали наступательные действия:

в районе Глубовки и Синьковки;

возле Кучеровки, Лозовой, Песчаного, Степной Новоселовки;

вблизи Новоосинового, Колесниковки и Кругляковки;

вблизи Вишневого;

возле Новомихайловки, Грековки, Дружелюбовки, Макеевки;

возле Тернов и Торского; юго-западнее Кременной возле Серебрянки 18 и 19 октября.



Обзор фронта на Луганщине

Какова ситуация на Донетчине

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наступательных действиях на Северском направлении 19 октября.

Источник в России заявил, что неблагоприятная погода на Северском направлении не позволяет ни врагу, ни ВСУ полноценно использовать беспилотники.

19 октября российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было,

– говорят в ISW.

Правда, российские оккупанты вели наступательные действия возле и в пределах Часова Яра, возле Андреевки. Российские военкоры заявили, что якобы:

части российского 331-го воздушно-десантного (ВДВ) полка 98-й дивизии ВДВ продвинулись на 300 метров в Октябрьском микрорайоне (восточный Часов Яр),

российские войска атаковали при поддержке бронетехники в пределах микрорайона.

"Российский источник утверждает, что российским войскам трудно передвигаться в пределах Часова Яра из-за операций украинских беспилотников", – объяснили аналитики.

Российские войска недавно продвинулись в Торецком направлении на фоне непрерывных наступательных операций в этом районе 19 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в восточном Торецке,

– заявили в ISW.

Согласно дополнительным геолокационными кадрам от 18 октября, украинские войска атакуют российскую механизированную атаку размером со взвод, состоящий из 4 боевых машин пехоты, в южной Щербиновке (к западу от Торецка), что указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в этот район и, вероятно, захватили Нелеповку.

Кроме того, вражеские войска 18 и 19 октября вели наступательные действия к северу от Торецка в районе Дилиевки и в направлении Александро-Шультино, а также возле и в пределах Торецка.

Пресс-секретарь украинской Луганской группировки войск майор Анастасия Бобовникова 18 октября сообщила, что:

российские мотострелковые бригады, которые действуют под Торецком, используют небольшое количество бронетехники, поскольку их техника очень устарела и эти подразделения хуже оснащены, чем подразделения ВДВ;

российские силы атакуют небольшими группами под прикрытием артиллерии, минометов и беспилотников, однако пытаются закрепиться и найти убежище в зданиях в Торецке, которые российские удары почти полностью уничтожили.



Какова ситуация в Торецке, куда давит Россия

Также враги недавно продвинулись на Покровском направлении на фоне продолжения наступательных действий в этом районе 19 октября.

Согласно геолокационным данным от 19 октября, Россия продвинулась на южную окраину Воздвиженки (к востоку от Покровска). Дополнительные кадры свидетельствуют, как украинские войска наносят удары по российским войскам в северном Звездном, к юго-востоку от Звездного и в спутниковой общине к северо-востоку от Звездного, что указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в этот район и, вероятно, захватили Желанное Второе (к северо-востоку от Звездного).

Российское минобороны уже заявляло, что российские войска якобы захватили Звездное, а их военные говорили, что оккупанты продвинулись на 0,5 километра в Лисовке (к юго-востоку от Покровска), на 1,2 километра к западу от шахты Коротченко (на восточной окраине Селидово) и на один километр к западу от шахты №2 "Новогродовской". Однако аналитики американского Института изучения войны не нашли подтверждения этим утверждениям.

Российские войска 18 и 19 октября пытались наступать:

на восток от Покровска в районе Миролюбовки и села Луч,

на юго-восток от Покровска в районе Новоукраинки, Новодмитровки, Желанного Второго, Новоселидовки, Горняка, Кураховки, Селидово и Михайловки.



Какова ситуация в Донецкой области

Кроме того, в ISW говорят, что оккупанты продвинулись западнее Донецка и осуществили усиленный механизированный штурм в этом районе. В частности, в западную Максимильяновку.

Украинские войска также недавно отбили российскую механизированную атаку размером в батальон у Максимильяновки, и ISW продолжает оценивать, что появление или угроза наступления грязи из-за сезонной дождливой погоды, вероятно, побуждает российское военное командование усилить механизированные штурмы на западе Донецкой области,

– написали в ISW.

Также специалисты говорят, что враги продвинулись на юго-запад от Донецка возле Угледара на фоне непрерывных наступательных операций в этом районе 19 октября. Геолокационные кадры показывают, что Россия немного продвинулась в западной Золотой Ниве – к северо-востоку от Угледара.

Вражеские милблогеры писали, что россияне оккупировали половину Катериновки, однако ISW не наблюдала визуального подтверждения этого.

Также оккупанты проводили штурмовые действия на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Как действуют ВСУ и враги на Курщине

Россия продвинулась в пределах основного украинского выступления в Курской области и продолжила бои в этом районе 19 октября. Согласно геолокационным кадрам, враги продвинулись на запад от Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

Российские милблогеры писали, что Кремль уже захватил и очистил Любимовку и захватил Леонидово и продвигается к Малой Локне и Викторовки, а также, что продвинулся вблизи Мартыновки и захватил большую часть и частично окружили Плехово.

Российские источники утверждали, что 19 октября украинские войска совершили контратаки в пределах основного украинского выступления в Курской области. Российские источники, включая минобороны России, утверждали, что украинские силы контратаковали вблизи Леонидово, Любимовки и Зеленого Пути (к юго-востоку от Коренево),

– говорят в ISW.

Однако, по данным военкоров, враги якобы отбили ограниченные украинские атаки через международную границу вблизи Вольфино и Теткино в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступления в Курской области).



Ситуация на Курщине

Что происходит на Харьковщине

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от города Харькова вблизи Волчанска и Старицы 18 и 19 октября, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения,

– говорят в ISW.



Что происходит на Харьковщине