Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки российские и украинские войска совершили 139 боевых столкновений.

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Какова ситуация на фронте по состоянию на вечер 21 июля?

Россияне не останавливают обстрелы и нанесли один массированный удар 24 ракетами и 45 авиационных ударов по населенным пунктам и позициям Сил обороны.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях защитники остановили 11 атак россиян, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. По району оккупанты нанесли четыре авиационных удара и 177 артиллерийских обстрелов.

і защитники остановили 11 атак россиян, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. По району оккупанты нанесли четыре авиационных удара и 177 артиллерийских обстрелов. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные сдержали четыре атаки россиян в районах Волчанска, Каменки, Строевки и Кутьковки. Одно боестолкновение еще продолжается.

направлении украинские военные сдержали четыре атаки россиян в районах Волчанска, Каменки, Строевки и Кутьковки. Одно боестолкновение еще продолжается. На Купянском направлении произошло 6 атак врага в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.

произошло 6 атак врага в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая. На Лиманском направлении украинские военные остановили 18 штурмовых действий противника вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. На этом направлении сейчас продолжается три боестолкновения.

украинские военные остановили 18 штурмовых действий противника вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. На этом направлении сейчас продолжается три боестолкновения. На Северском направлении произошло три наступательные действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

произошло три наступательные действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного. На Краматорском направлении защитники остановили 6 попыток врага, который пытался продвинуться вблизи Белой Горы и в сторону Предтечино.

защитники остановили 6 попыток врага, который пытался продвинуться вблизи Белой Горы и в сторону Предтечино. На Торецком направлении оккупанты провели 9 штурмов позиций украинских защитников в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

оккупанты провели 9 штурмов позиций украинских защитников в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага. На Покровском направлении враг совершил 43 наступления. Россияне были активны у населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. До сих пор продолжается два боестолкновения.

Силы обороны за сутки обезвредили 81 оккупанта, из которых 46 были убиты. Украинские воины уничтожили 5 БпЛА и вражескую пушку.

На Новопавловском направлении наши воины отбили 9 атак вблизи Зирки, Поддубного, Мирного, Дачного и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

наши воины отбили 9 атак вблизи Зирки, Поддубного, Мирного, Дачного и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. На Ореховском направлении враги трижды наступали на позиции украинцев в районе Каменского, но вражеский натиск удалось остановить. На этом направлении вражеская авиация нанесла удары по Степногорску.

враги трижды наступали на позиции украинцев в районе Каменского, но вражеский натиск удалось остановить. На этом направлении вражеская авиация нанесла удары по Степногорску. На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское, однако оно было безрезультатным.

Генеральный штаб отмечает воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС за успешное выполнение боевых задач на передовой.