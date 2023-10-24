Россия продолжает вести преступные полномасштабную войну против Украины и не оставляет попыток захватить нашу территорию. За прошедшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений.

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Ситуация на всех направлениях фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Карта боевых действий 24 октября: смотреть видео

Ситуация поблизости Авдеевки: смотрите карту

Ситуация возле Новомихайловки: смотрите карту

ВСУ достигли успеха возле Работино: смотрите карту