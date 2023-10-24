Россия продолжает вести преступные полномасштабную войну против Украины и не оставляет попыток захватить нашу территорию. За прошедшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений.
Смотрите также Частичный успех западнее Вербового, штурмы под Бахмутом: карта боевых действий на 25 октября
Ситуация на всех направлениях фронта
Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту
Карта боевых действий 24 октября: смотреть видео
Ситуация поблизости Авдеевки: смотрите карту
Ситуация возле Новомихайловки: смотрите карту
ВСУ достигли успеха возле Работино: смотрите карту