Росія продовжує вести злочинні повномасштабну війну проти України та не залишає спроб захопити нашу територію. Протягом минулої доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень.
Дивіться також Частковий успіх західніше Вербового, штурми під Бахмутом: карта бойових дій на 25 жовтня
Ситуація на всіх напрямках фронту
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту
Карта бойових дій на 24 жовтня: дивіться відео
Ситуація поблизу Авдіївки: дивіться карту
Ситуація біля Новомихайлівки: дивіться карту
ЗСУ мали успіх біля Роботиного: дивіться карту