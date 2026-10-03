Россия уже "окружила" Доброполье, но по-прежнему пытается туда прорваться: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска 1 – 2 октября продолжали наступательные операции сразу на нескольких направлениях фронта. Однако на большинстве из них не зафиксировано подтвержденного продвижения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что известно о ситуации на различных направлениях фронта?

Сумская область

2 октября российское Минобороны заявило о захвате Малой Рыбицы к востоку от Сум. Российская Северная группировка войск утверждала, что к этому были привлечены подразделения 15-го танкового полка и чеченского полка спецназа "Ахмат".

В то же время геолокационные кадры свидетельствуют об украинском ударе по российским позициям к северу от Покровки. Эти события могут быть связаны с российской инфильтрационной миссией.

Цель российских войск на этом направлении заключается в создании обороноспособной буферной зоны вдоль международной границы.

Харьковская область

На севере Харьковской области российские войска 1 и 2 октября продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения ISW не зафиксировал.

Российское Минобороны заявило о захвате Грачевки и Сердобиного к северо-востоку от Великого Бурлука. Однако российский военный блогер поставил под сомнение часть этих заявлений и заявил, что российского окружения украинских сил в этом районе фактически нет.

По его утверждениям, россияне не контролируют Нестерне и Лукашово, а Вильхуватка остается частично "серой зоной". Также он назвал ложными сообщения о захвате Рубленого и Крейдянки.

Купянское направление

На Купянском и Боровском направлениях российские войска также проводили ограниченные наступательные операции. Подтвержденного продвижения не зафиксировано, а украинские военные проводили контратаки к северу от Купянска.

Отдельно ISW обратил внимание на видео, которое российские источники использовали для подтверждения якобы продвижения к Купянску-Вузловому. Ролик сначала был опубликован 2 октября, а затем удален. У аналитиков есть основания полагать, что видео могло быть модифицировано или изменено с помощью искусственного интеллекта.

Донецкая область

Одним из главных направлений российского наступления остается Донецкая область. Российские войска пытаются продвигаться к украинскому укрепленному поясу с нескольких направлений – через Лиман, с востока в направлении Славянска и Краматорска, а также с юга и юго-запада в сторону Константиновки и Доброполья.

Лиман и восток от Славянска

На Лиманском направлении 1–2 октября российские войска проводили ограниченные наступательные действия, однако не продвинулись. Украинские военные осуществляли контратаки.

Российские военные блогеры также признавали украинские контратаки вблизи Калеников, Ямполя и Кривой Луки. Эти действия украинских сил продолжают осложнять российские планы по фронтальному наступлению на Славянск и другие города северного укрепленного пояса.

Доброполье

К северу от Доброполья и к западу от Покровска российские войска также пытались наступать, но подтвержденного продвижения не было.

Российский военный блогер заявлял о продвижении к северу от Сергеевки и к северо-западу от Новоалександровки. В то же время украинский офицер заявил, что россияне пытаются проникнуть в Доброполье и его окрестности, используя неподготовленные штурмовые группы и спецназовцев.

При этом ISW не нашло подтверждений заявлениям российского Минобороны о якобы окружении украинских войск в Доброполье.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, недавно Путин заявил, что российские войска якобы захватили 1300 квадратных километров территории на Донбассе только в сентябре. Политолог Владимир Фесенко считает, что эта оценка не соответствует реальной ситуации на фронте.

По его словам, даже в России " "з-пропагандисты" "уже в истерике", как Путин неадекватно оценивает военную ситуацию". Подобные заявления также создают дополнительные трудности для перспектив переговорного процесса.