Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Що відомо про ситуацію на різних напрямках фронту?

Сумщина

2 жовтня російське Міноборони заявило про захоплення Малої Рибиці на схід від Сум. Російське Північне угруповання військ стверджувало, що до цього були залучені підрозділи 15-го танкового полку та чеченського полку спецназу "Ахмат".

Водночас геолокаційні кадри свідчать про український удар по російських позиціях на північ від Покровки. Ці події можуть бути пов'язані з російською інфільтраційною місією.

Мета російських військ на цьому напрямку полягає у створенні обороноздатної буферної зони вздовж міжнародного кордону.

Харківщина

На півночі Харківської області російські війська 1 та 2 жовтня продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування ISW не зафіксував.

Російське Міноборони заявило про захоплення Грачівки та Сердобиного на північний схід від Великого Бурлука. Однак російський військовий блогер поставив під сумнів частину цих заяв і заявив, що російського оточення українських сил у цьому районі фактично немає.

За його твердженнями, росіяни не контролюють Нестерне та Лукашове, а Вільхуватка залишається частково "сірою зоною". Також він назвав хибними повідомлення про захоплення Рубленого та Крейдянки.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському та Боровському напрямках російські війська також проводили обмежені наступальні операції. Підтвердженого просування не зафіксовано, а українські військові проводили контратаки на північ від Куп'янська.

Окремо ISW звернув увагу на відео, яке російські джерела використовували для підтвердження нібито просування до Куп'янська-Вузлового. Ролик спочатку опублікували 2 жовтня, а згодом видалили. Аналітики мають підстави вважати, що відео могло бути модифіковане або змінене за допомогою штучного інтелекту.

Донеччина

Одним із головних напрямків російського наступу залишається Донеччина. Російські війська намагаються просуватися до українського укріпленого поясу з кількох напрямків – через Лиман, зі сходу в напрямку Слов'янська та Краматорська, а також із півдня й південного заходу в бік Костянтинівки та Добропілля.

Лиман і схід від Слов'янська

На Лиманському напрямку 1 – 2 жовтня російські війська проводили обмежені наступальні дії, однак не просунулися. Українські військові здійснювали контратаки.

Російські військові блогери також визнавали українські контратаки поблизу Калеників, Ямполя та Кривої Луки. Ці дії українських сил продовжують ускладнювати російські плани щодо фронтального наступу на Слов'янськ та інші міста північного укріпленого поясу.

Добропілля

На північ від Добропілля та на захід від Покровська російські війська також намагалися наступати, але підтвердженого просування не було.

Російський військовий блогер заявляв про просування на північ від Сергіївки та північний захід від Новоолександрівки. Водночас український офіцер заявив, що росіяни намагаються проникнути до Добропілля та його околиць, використовуючи непідготовлені штурмові групи й спецпризначенців.

При цьому ISW не знайшов підтверджень заявам російського Міноборони про нібито оточення українських військ у Добропіллі.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що російські війська нібито захопили 1300 квадратних кілометрів території на Донбасі лише у вересні. Політолог Володимир Фесенко вважає цю оцінку такою, що не відповідає реальній ситуації на фронті.

За його словами, навіть в Росії "z-пропагандисти" "вже в істериці, як Путін неадекватно оцінює воєнну ситуацію". Подібні заяви також створюють додаткові труднощі для перспектив переговорного процесу.