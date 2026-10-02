Про це в ефірі 24 Каналу говорили з політологом Володимиром Фесенком. За його словами, насправді 80% промови Путіна – ті самі старі ультиматуми, які він говорив і раніше. Однак тональність сильно змінилася. Зараз диктатор перейшов до відвертої нахабності.

Захід має діяти рішучіше

Як наголосив Фесенко, Сполучені Штати та Європа не вдаються до жорстких заходів проти Росії. Відповідно Путін вдається до відвертого шантажу. Звідси й усі розмови про погрози НАТО, ядерну зброю тощо.

Він демонструє, що він не лише не боїться Заходу. Він відверто погрожує. Це пов'язано з тим, що Путін бачить слабкість нинішніх США. Щоб змусити Путіна піти на реальні мирні переговори, потрібно збити з нього цю зверхність та повернути його до реалій на землі,

– сказав політолог.

До цього всього додається зволікання союзників із посиленням української ППО. Росія тому й посилила свій ракетний та дроновий терор.

Політолог розніс заяви Путіна на форумі у Валдаї: дивіться відео 24 Каналу

Як зганьбився Путін?

Заяви Путіна про ситуацію на фронті взагалі віддають відвертою неадекватністю. Цього разу диктатор заявив, що РФ буцімто лише у вересні захопила 1300 квадратних кілометрів на Донбасі. Це взагалі не відповідає дійсності.

Навіть в Росії ці "z-пропагандисти" вже в істериці, як Путін неадекватно оцінює воєнну ситуацію. Загалом усе це створює дуже складну ситуацію з перспективами переговорного процесу,

– зауважив Фесенко.

Нагадаємо, у вересні Путін заявив, що Росія буцімто окупувала Святогірськ. При цьому найближчі позиції росіян перебувають щонайменше за 9,5 кілометрів від міста. Також бригадний генерал Андрій Білецький згодом записав ефектне відео на тлі Лаври в місті.