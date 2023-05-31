Украинские защитники мужественно защищают страну уже 462 дня. В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и мирному населению.
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Враг наступал на 4 направлениях
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона подчеркнула, что в последние месяцы все внимание было приковано к Бахмутскому направлению. Вместе с тем, враг наступал преимущественно на 4 направлениях – Авдеевское, Марьинское, Лиманское и Купянское. Маляр подчеркнула, что по всем этим направлениям, включая Бахмут, врагу не удалось продвинуться вглубь – продолжались бои, и наши Вооруженные Силы оказывали мощное сопротивление.
Что касается Бахмутского направления, мы фактически с вами остановились на ситуации, когда большую часть города контролирует враг. Но под контролем ВСУ остаются окрестности города на юго-западе и некоторые объекты. Фактически мы контролируем вход в сам город. По сути, наступательная активность врага там остановлена, но это нельзя назвать затишьем,
– заявила Маляр.
Что происходило на разных направлениях
Россияне продолжают активные наступательные операции именно на Востоке Украины, а вот на оккупированных территориях Юга – ведет оборонительные действия.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Кроме того, от минометных и артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты:
- Галагановка Черниговской области;
- Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области;
- Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине.
Украинские защитники отбили все атаки врага / Фото Генштаб ВСУ
На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. От авиационных ударов пострадали районы Кисловка и Котляровка Харьковской области. Из минометов и артиллерии россияне атаковали населенные пункты:
- Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области;
- Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Россияне нанесли авиационных ударов в районах Тернов и Северской Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Новосадовому, Торскому, Спорному Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжал наступательные действия в направлении Орехово-Василовка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали:
- Краматорск,
- Васюковка,
- Орехово-Василовка,
- Новомарково,
- Григоровка,
- Часов Яр,
- Ивановское,
- Предтечи,
- Белая Гора,
- Дилиевка,
- Железное, Нью-Йорк Донецкой области.
Россияне пытались наступать на 4 направлениях / Фото Генштаб ВСУ
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийские обстрелы получили Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Угледара, Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелы подверглись населенным пунктам на линии столкновения.
- Времивка, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области;
- Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское Запорожской области;
- Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.
ВСУ наносят немалые потери противнику / Фото Генштаб ВСУ
Враг несет значительные потери
Украинские защитники за дозу нанесли 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 вражеских разведывательных беспилотника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 1 пункт управления,
- 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,
- 2 склада боеприпасов,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы.