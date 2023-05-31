Українські захисники мужньо боронять країну вже 462 дні. Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та мирному населенню.

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Ворог наступав на 4 напрямках

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону підкреслила, що останні місяці вся увага була прикута до Бахмутського напрямку. Разом з тим, ворог наступав переважно на 4 напрямках – Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський та Куп'янський. Маляр підкреслила, що по всіх цих напрямках, включаючи Бахмут, ворогу не вдалося просунутися углиб – тривали бої й наші Збройні Сили чинили потужний опір.

Що стосується Бахмутського напрямку, ми фактично з вами зупинилися на тій ситуації, коли більшу частину міста контролює ворог. Але під контролем ЗСУ залишаються околиці міста на південно-західній частині й деякі об'єкти. Фактично, ми контролюємо вхід в саме місто. По суті, наступальна активність ворога там зупинена, але це не можна назвати затишшям,

– заявила Маляр.

Що відбувалося на різних напрямках

Росіяни продовжують активні наступальні операції саме на Сході України, а ось на окупованих територіях Півдня – веде оборонні дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окрім того, від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали населені пункти:

Галаганівка Чернігівської області;

Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області;

Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.



Українські захисники відбили усі атаки ворога / Фото Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку противник протягом доби вів безрезультатні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Від авіаційних ударів постраждали райони Кислівки та Котлярівки Харківської області. З мінометів та артилерії росіяни атакували населені пункти:

Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжував наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали:

Краматорськ,

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Новомаркове,

Григорівка,

Часів Яр,

Іванівське,

Предтечине,

Біла Гора,

Диліївка,

Залізне, Нью-Йорк Донецької області.



Росіяни намагалися наступати на 4 напрямках / Фото Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстрілів зазнали населені пункти на лінії зіткнення.

Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області;

Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське Запорізької області;

Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.



ЗСУ завдають чималих втрат противнику / Фото Генштаб ЗСУ

Ворог зазнає чималих втрат

Українські захисники за дозу завдали 9 авіаційних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Окрім того, ЗСУ знищили 2 ворожих розвідувальних безпілотники.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: