Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне сейчас в истерике придумывают разные пугалки по отношению к украинским командующим.
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Зачем Россия объявила в розыск Залужного
Свитан отметил, что объявлением в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного россияне сами подтвердили, что с ним все в порядке. Ведь раньше враг распространял фейковую информацию о его ранении. Теперь же им нужно найти Залужного.
Кроме него, россияне объявили в розыск командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Объединенными силами Сергея Наева.
Может, наградить хотят,
– сиронизировал полковник запаса ВСУ.
Ведь, по его словам, разное бывает. К примеру, за уничтожение ЧВК "Вагнера" нужно будет кого-то наградить. И эти три украинских генерала, которых вполне можно награждать.
В свое время, добавил Свитан, Наев начинал уничтожать наемников Пригожина, затем продолжил Сырский. А руководил всем этим уже Залужный.
Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео
Россияне в истерике перед наступлением ВСУ
Полковник запаса ВСУ заявил, что россияне отлично понимают, что те действия, которые уже произошли под командованием этих трех генералов, привели к тому, что впереди поражение российской армии.
К тому же, подчеркнул он, до этого остаются буквально дни. Ведь от верховного главнокомандующего была информация о принятии решения по движению наших войск. Это подтверждали Залужный и Сырский, а также подключился Наев.
То есть генералы готовы нанести поражение в ближайшее время российской армии,
– подчеркнул Свитан.
Поэтому, вероятно, россияне сейчас бесятся в истерике, придумывая разные пугалки – вплоть до розыска украинских командующих.
Война в Украине: последние новости
- Недавно главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный распространил в сети зрелищный ролик с молитвой за освобождение Украины от российских оккупантов. Он подчеркнул, что пришло время возвращать свое.
- Российские военные продолжают сосредотачивать основные усилия на Востоке Украины. Противник стремится полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. Кроме того, оккупанты попытались прорвать границу Украины в Харьковской области.
- На Бахмутском направлении враг от интенсивных наступательных действий перешел к осуществлению массированных артиллерийских и авиационных обстрелов. В Минобороны рассказали, что несколько последних дней продвижения ВСУ на Бахмутском направлении нет, они перешли к выполнению других задач.