Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне сейчас в истерике придумывают разные пугалки по отношению к украинским командующим.

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Зачем Россия объявила в розыск Залужного

Свитан отметил, что объявлением в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного россияне сами подтвердили, что с ним все в порядке. Ведь раньше враг распространял фейковую информацию о его ранении. Теперь же им нужно найти Залужного.

Кроме него, россияне объявили в розыск командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Объединенными силами Сергея Наева.

Может, наградить хотят,

– сиронизировал полковник запаса ВСУ.

Ведь, по его словам, разное бывает. К примеру, за уничтожение ЧВК "Вагнера" нужно будет кого-то наградить. И эти три украинских генерала, которых вполне можно награждать.

В свое время, добавил Свитан, Наев начинал уничтожать наемников Пригожина, затем продолжил Сырский. А руководил всем этим уже Залужный.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Россияне в истерике перед наступлением ВСУ

Полковник запаса ВСУ заявил, что россияне отлично понимают, что те действия, которые уже произошли под командованием этих трех генералов, привели к тому, что впереди поражение российской армии.

К тому же, подчеркнул он, до этого остаются буквально дни. Ведь от верховного главнокомандующего была информация о принятии решения по движению наших войск. Это подтверждали Залужный и Сырский, а также подключился Наев.

То есть генералы готовы нанести поражение в ближайшее время российской армии,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому, вероятно, россияне сейчас бесятся в истерике, придумывая разные пугалки – вплоть до розыска украинских командующих.

Кстати говоря! В последние недели российские войска уступили инициативу в войне и вынуждены реагировать на действия Украины. Как заявили в министерстве обороны Великобритании, несмотря на массированные обстрелы, которые совершает Россия чуть ли не каждую ночь, успеха стране-агрессору не удается достичь.

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