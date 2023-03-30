Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, ситуация в Авдеевке остается сложной.
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Бахмут стоит
Владислав Селезнев сообщил, что интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась по меньшей мере в 3 или 4 раза.
Действительно гораздо меньше проводят пехотно-пушечных атак, однако атаки продолжаются, россияне контролируют две трети города,
– заметил он.
По его мнению, ситуация в городе с одной стороны крайне сложная, а с другой стороны контролируется ВСУ.
По его словам, ключевым моментом остается логистическая цепочка. Его беспрепятственное функционирование важно для эвакуации раненых и снабжения необходимого оружия для сдерживания давления вражеской орды.
Владислав Селезнев объяснил, какая ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях: смотрите видео
Авдеевка готовится к аду
Военный эксперт объяснил, что Бахмутское направление не единственное, где украинские защитники борются за свободу Украины.
Что касается ситуации на Авдеевском направлении, то здесь оговорок и абсолютно основательных тревог мы имеем больше, потому что россияне там сосредоточили немалое количество собственного войска,
– подчеркнул он.
Селезнев убежден, что на этом участке фронта оккупанты используют бомбардировочную авиацию, с помощью которой наносят удары по украинским оборонным позициям.
"Их план по оперативному окружению Авдеевки все еще работает. Он еще далек до окончательной реализации, но Россия давит", – сообщил он.
По его словам, ситуация в городе очень тяжелая, но контролируемая. Украинские командиры принимают соответствующие решения взвешенно и рационально.
Если есть возможность держать оборонные позиции, где сейчас наши силы и средства, значит, содержание их будет и дальше продолжаться,
– отметил он.
Впрочем, если угроза будет и дальше расти, то будут непременно совершены маневры для сохранения жизни украинских защитников.
Ситуация в Авдеевке: главное
- Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш объявил об эвакуации коммунальщиков из Авдеевки, которая началась 27 марта. В городе отключили мобильную связь.
- Россияне круглосуточно обстреливают Авдеевку. Они используют весь доступный склад орудия. Также были зафиксированы случаи использование химических гранат
- В Авдеевке враг может повторить такой же подход и продвижение как в Бахмуте. Силы обороны Украины осуществляют контрдействия, необходимые для ситуации.