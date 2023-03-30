Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, ситуація в Авдіївці залишається складною.

Дивіться також Підсилити підрозділи біля Авдіївки росіяни зможуть, оточити місто – ні, – військовий оглядач

Бахмут стоїть

Владислав Селезньов повідомив, що інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку наразі знизилася щонайменше в 3 або 4 рази.

Справді набагато менше проводять піхотно-гарматних атак, проте атаки продовжуються, росіяни контролюють дві третини міста,

– зауважив він.

На його думку, ситуація в місті з одного боку є вкрай складною, а з іншого боку контролюється ЗСУ.

За його словами, ключовим моментом залишається логістичний ланцюжок. Його безперешкодне функціонування важливе для евакуації поранених та постачання необхідної зброї для стримування тиску ворожої орди.

Владислав Селезньов пояснив, яка ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках: дивіться відео

Авдіївка готується до пекла

Військовий експерт пояснив, що Бахмутський напрямок не єдиний, де наразі українські захисники виборюють свободу Україні.

Що стосується ситуації на Авдіївському напрямку, то тут застережень та абсолютно ґрунтовних тривог ми маємо більше, бо росіяни там зосередили чималу кількість власного війська,

– підкреслив він.

Селезньов переконаний, що на цій ділянці фронту окупанти використовують бомбардувальну авіацію, за допомогою якої завдають ударів по українських оборонних позиціях.

"Їхній план щодо оперативного оточення Авдіївки все ще працює. Він ще далекий до остаточної реалізації, але Росія тисне", – повідомив він.

За його словами, ситуація в місті вкрай важка, але контрольована. Українські командири приймають відповідні рішення зважено та раціонально.

Якщо є можливість тримати оборонні позиції, де зараз наші сили та засоби, значить утримання їхнє буде і далі продовжуватися,

– зазначив він.

Втім, якщо загроза буде і надалі зростати, то будуть неодмінно здійснені маневри задля збереження життя українських захисників.

Ситуація в Авдіївці: головне