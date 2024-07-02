Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 8:00 2 июля.

Смотрите также Еще почти 1300 оккупантов и более 180 единиц техники: колоссальные потери врага на 2 июля

Удары врага

Российские войска наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Охримовка, Лесная Стенка, Степная Новоселовка, Песчаное, Купянск Узловой, Южное Харьковской области и по городу Харьков; Северск, Александрополь, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Ивановское, Волчье, Воздвиженка, Прогресс, Селидово, Константиновка, Берестки, Веселый Гай, Великая Новоселка и Отрадное Донецкой области; Лобковое и Роботино Запорожской области; Бургунка и Гавриловка Херсонской области.

Удары ВСУ

Зато наша авиация, ракетные войска и артиллерия поразили один склад боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Ситуация на всех направлениях фронта