Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 8:00 2 июля.

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Удары врага

Российские войска наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Охримовка, Лесная Стенка, Степная Новоселовка, Песчаное, Купянск Узловой, Южное Харьковской области и по городу Харьков; Северск, Александрополь, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Ивановское, Волчье, Воздвиженка, Прогресс, Селидово, Константиновка, Берестки, Веселый Гай, Великая Новоселка и Отрадное Донецкой области; Лобковое и Роботино Запорожской области; Бургунка и Гавриловка Херсонской области.

Удары ВСУ

Зато наша авиация, ракетные войска и артиллерия поразили один склад боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. Всего здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое. Волчанск на карте:

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области. Синьковка на карте:

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области. Макеевка на карте:

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 7 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещеевки и Нового Донецкой области. Клещеевка на карте:

На Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. Нью-Йорк на карте:

На Покровском направлении наши защитники отражали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области. Воздвиженка на карте:

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось 3 боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все 9 атак россиян успеха не имели.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.