Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 8:00 2 липня.

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Удари ворога

Російські війська завдавали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Лісна Стінка, Степова Новоселівка, Піщане, Куп’янськ Вузловий, Південне Харківської області та по місту Харків; Сіверськ, Олександропіль, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Іванівське, Вовче, Воздвиженка, Прогрес, Селидове, Костянтинівка, Берестки, Веселий Гай, Велика Новосілка та Одрадне Донецької області; Лобкове і Роботине Запорізької області; Бургунка і Гаврилівка Херсонської області.

Удари ЗСУ

Натомість наша авіація, ракетні війська і артилерія уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС, 15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника.

Ситуація на усіх напрямках фронту