Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – бывший глава Луганской областной военной администрации. По его словам, оккупанты также прибегают и к новой тактики в поле боя.

Смотрите также Обеспечивает огромные потери врага: как работает "сетка смерти ВСУ"

Что нового придумали россияне

Сергей Гайдай объяснил, что у россиян есть четкое разделение тактики мобилизованных и кадровых военных.

По его словам, в отношении мобилизованных оккупантов модель остается неизменной.

"Они пытаются трупами забрасывать наши позиции", – убежден он.

Впрочем, на Кременском направлении у строя есть еще кадровые военные России. Они действуют по-другому: пытаются разрабатывать разные тактики наступления для того, чтобы там получить хоть какой-то успех.

Это и наступление сразу буквально через минуту после артобстрела,

– рассказал он.

Гайдай подчеркнул, что в этот момент они оказываются очень близки к позициям ВСУ благодаря продвижению тяжелой техники.

"Она идет несколькими единицами, а пехота прямо между единицами БТРов или танков пытается продвигаться", – заметил он.

Именно в этом и состоит новая тактика россиян в Луганской области.

Сергей Гайдай рассказал, как пытаются действовать русские в Луганской области: смотрите видео

Новая техника врага

Сергей Гайдай сообщил, что, кроме этого, оккупанты применяют новейшую технику "Терминатор" – это такая легкобронированная машина.

Не все они остались на ходу сейчас, некоторые уже сжегли наши защитники, но все же есть,

– подчеркнул он.

По его мнению, таким образом сражаются только кадровые российские военные.

Не стоит забывать, что российские мобилизованные, которые преимущественно и борются за непонятно на украинской земле, остаются исключительно пушечным мясом и от них нововведений ожидать не стоит.

Напомним! С должностей глав ОВА уволили Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия. Такое решение 14 марта согласовал Кабмин. Соответствующие приказы подписал президент Украины.

Война России в Украине: последние новости