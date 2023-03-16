Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації. За його словами, окупанти також вдаються й до нової тактики на полі бою.

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Що нового вигадали росіяни

Сергій Гайдай пояснив, що у росіян є чіткий поділ тактики мобілізованих та кадрових військових.

За його словами, щодо мобілізованих окупантів, то модель залишається незмінною.

"Вони намагаються трупами закидати наші позиції", – переконаний він.

Втім, на Кремінському напрямку в строю є ще кадрові військові Росії. Вони діють по-іншому: намагаються розробляти різні тактики наступу для того, щоб там отримати бодай якийсь успіх.

Це і наступ одразу буквально через хвилину після артобстрілу,

– розказав він.

Гайдай підкреслив, що у цей момент вони опиняються дуже близько до позицій ЗСУ завдяки просуванню важкої техніки.

"Вона йде декількома одиницями, а піхота просто між одиницями БТРів чи танків намагається просуватися", – зауважив він.

Саме в цьому і полягає нова тактика росіян на Луганщині.

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Нова техніка ворога

Сергій Гайдай повідомив, що, окрім цього, окупанти застосовують новітню техніку "Термінатор" – це така легкоброньована машина.

Не всі вони залишилися на ходу зараз, деякі вже поспалювали наші захисники, але все ж таки є,

– наголосив він.

На його думку, у такий спосіб воюють лише кадрові російські військові.

Не варто забувати, що російські мобілізовані, які переважно й борються за незрозуміло що на українській землі, залишаються виключно гарматним м'ясом й від них нововведень очікувати не варто.

Нагадаємо! З посад голів ОВА звільнили Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія. Таке рішення 14 березня погодив Кабмін. Відповідні накази вже підписав президент України.

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