Тяжелая техника не пройдет: как непогода повлияет на продвижение оккупантов на Востоке
Негативные климатические условия повлияют на ход войны на фронте. В частности, они притормозят наступательные действия обеих сторон на Востоке страны.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, тяжелая техника не пройдет, если погода ухудшится.
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Погодные условия могут вызвать паузы на фронте
Спикер отмечает, что сильные дожди, туман и слякоть способны притормозить атаку с обеих сторон. Оккупантам будет очень сложно на Бахмутском и Авдеевском направлениях, поэтому, вероятно, они приостановят свои атаки.
Это может серьезно повлиять на ход боевых действий,
– объясняет представитель Восточной группировки.
Колесная техника не сможет ездить по дорогам и поставлять все необходимое захватчикам, говорит Сергей Череватый. Более того, если погода будет ухудшаться дальше, то гусеничная техника, в частности танки, не пройдут.
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ВСУ продолжают уничтожать оккупантов даже в непогоду: потери врага по состоянию на 26 ноября
- Захватчиков – 86 710 (+560);
- танков – 2 901 (+2) единица;
- боевых бронированных машин – 5 848 (+4) единиц;
- артиллерийских систем – 1 896 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 (+0) единиц;
- средств ПВО – 209 (+0) единиц;
- самолетов – 278 (+0) единиц;
- вертолетов – 261 (+0) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1) единицы;
- крылатых ракет – 531 (+0) единица;
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 406 (+2) единиц;
- специальной техники – 163 (+0) единицы.
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