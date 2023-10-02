Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.

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