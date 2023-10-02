Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За минулу добу на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.
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