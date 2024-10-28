На Кураховском направлении десантники отбили массированную атаку россиян. Удалось уничтожить значительное количество бронемашин.

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Россияне попали в смертельную карусель

Захватчики пытаются количеством прорвать оборону 79 бригады. На этот раз штурмовать позиции наших военных выехало сразу 13 бронемашин с пехотой, 4 танка, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и 4 мотоцикла.

Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины – наши десантники начали "гасить" россиян, как в тире,

– говорится в сообщении.

Россияне понесли потери во время попыток штурма. Наши воины уничтожили 9 бронемашин, 2 танка, БМПТ "Терминатор" и 4 мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов ликвидировано, еще 23 получили ранения.

Ситуация на фронте остается непростой. Самыми сложными направлениями являются Покровский и Кураховский. Россияне также ведут боевые действия в Селидово и приближаются к Днепропетровской области.