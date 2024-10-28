На Курахівському напрямку десантники відбили масовану атаку росіян. Вдалося знищити значну кількість бронемашин.
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Росіяни потрапили у смертельну карусель
Загарбники намагаються кількістю прорвати оборону 79 бригади. Цього разу штурмувати позиції наших військових виїхало одразу 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та 4 мотоцикли.
Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни – наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі,
– мовиться в повідомленні.
Росіяни зазнали втрат під час спроб штурму. Наші воїни знищили 9 бронемашин, 2 танки, БМПТ "Термінатор" та 4 мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів ліквідовано, ще 23 зазнали поранень.
Ситуація на фронті залишається непростою. Найскладнішими напрямками є Покровський та Курахівський. Росіяни також ведуть бойові дії в Селидовому та наближаються до Дніпропетровської області.