На Курахівському напрямку десантники відбили масовану атаку росіян. Вдалося знищити значну кількість бронемашин.

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Росіяни потрапили у смертельну карусель

Загарбники намагаються кількістю прорвати оборону 79 бригади. Цього разу штурмувати позиції наших військових виїхало одразу 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та 4 мотоцикли.

Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни – наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі,

– мовиться в повідомленні.

Росіяни зазнали втрат під час спроб штурму. Наші воїни знищили 9 бронемашин, 2 танки, БМПТ "Термінатор" та 4 мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів ліквідовано, ще 23 зазнали поранень.

Ситуація на фронті залишається непростою. Найскладнішими напрямками є Покровський та Курахівський. Росіяни також ведуть бойові дії в Селидовому та наближаються до Дніпропетровської області.