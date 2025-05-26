Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий. По его словам, сейчас российские оккупанты сосредоточены на одной задаче в контексте линии боевого соприкосновения. Она неизменна уже несколько лет.

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Какая сейчас цель России

Как отметил Цехоцкий, нынешняя основная стратегическая цель российских захватчиков – полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Это у них сейчас основная задача.

Конечно, они угрожают захватить и другую территорию. Но на самом деле сейчас они сосредоточены именно в Донецкой и Луганской областях.

Конечно, они будут имитировать и пытаться проводить разведку боем на всех участках. Надо быть бдительными и не поддаваться на провокации. Если оккупанты где-то видят слабину, то бросают туда свои подразделения и пытаются закрепиться,

– сказал Цехоцкий.

Добавим, военные объявили сбор на Покровское направление. Есть потребность в дронах на оптоволокне, которые сильно зарекомендовали себя на поле боя.

Эти дроны летают на огромное расстояние. Они помогут выбивать врага в местах, где они собираются на штурмы, или уничтожать места пуска беспилотников, технику, штабы и так далее,

– объяснил Цехоцкий.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке на монобанку или же по QR-коду.